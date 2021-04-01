Вперед, за дозой "Спутника"! Как устроены первые "прививочные туры" в Россию

Один из участников российской группы — 44-летний Григорий Энгельс из Оффенбаха. Он эмигрировал в Германию в 12-летнем возрасте, и из российских документов у него остался только загранпаспорт. "Я пропустил момент, когда прививку ставили просто по паспорту, — объясняет Энгельс свое желание ехать с World Visitor. — Теперь требуют и паспорт, и ОМС. А чтобы получить ОМС, надо сделать СНИЛС, которого у меня нет. Я решил, что поеду с группой, потому что для меня это будет легче".

Организаторы путешествия планируют, что уже 6 апреля около 40 россиян из-за рубежа получат прививку от коронавируса. Руководитель World Visitor Альберт Зигль предупредил участников этого тура, что в организации поездки принимает участие ОНФ и что она будет широко освещаться в российских СМИ.

В World Visitor ОНФ направил так называемое supporting letter (подтверждающее или поддерживающее письмо, есть в распоряжении DW), призванное помочь компании во взаимодействии с российскими госорганами. "Общероссийский народный фронт поддерживает инициативу Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, а также российских и иностранных граждан организовать бесплатную вакцинацию от COVID-19 препаратом "Спутник V", — говорится в письме за подписью замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького.

В начале следующей недели в Москву из Берлина, Франкфурта и других городов Германии прилетят жители этой страны, у которых есть российский паспорт. Это будет первый, отчасти пиаровский тур немецкого филиала норвежской компании-туроператора World Visitor. Участникам этого тура придется потратиться только на авиабилеты: прививка и проживание уже оплачены. В организации поездки агентству помогал Общероссийский народный фронт .

Европейские туроператоры планируют организовать "прививочные туры" в Россию, узнала DW. Из-за нехватки вакцины от COVID-19 в европейских странах многим гражданам государств ЕС придется ждать своей очереди на укол как минимум до осени. Такое положение дает преимущество России, где вакцины хватает, но она не пользуется большим спросом у населения. Один из туроператоров уже продает "прививочные туры" в Россию за 1200-3000 евро. Представитель фирмы утверждает, что его высокопоставленные собеседники в России уверены в скором открытии российских границ.

Энгельсу и другим россиянам, которые прилетят в Москву 5 апреля, бесплатно предоставят две ночи в гостинице, трансфер до пункта вакцинации, медобследование перед прививкой и саму прививку. После двух дней в России они отправятся обратно. Альберт Зигль отказался рассказать, кто оплачивает приезд россиян. В ОНФ DW рассказали, что не имеют отношения к оплате. "Мы не занимаемся размещением, — заявил координатор проекта ОНФ "Своих не бросаем" Валерий Горюханов. — Наша роль коммуникативная — мы связываем больницы, туркомпании и тех, кто к нам обращается".

Для граждан других государств, которых компания планирует начать привозить в Россию с 8 апреля, бесплатной будет только сама вакцина, говорит Зигль. Поскольку пока нет официальных заявлений об открытии границ для немцев и о разрешении иностранцам прививаться в России, то сейчас World Visitor принимает только предварительные заказы на туры — без взаимных обязательств.

Базовый пакет обойдется клиенту в 2999 евро. В стоимость входят билеты на самолет, 22 ночи в Москве в четырехзвездочном отеле с завтраком и трансферы. ПЦР-тест перед прививкой оплачивается отдельно. Второй тур, за 1499 евро, предполагает два коротких тура в Стамбул (Турция) через Москву. Уколы в этом случае сделают в транзитной зоне московского аэропорта. Наконец самая недорогая для иностранцев опция — за 1199 евро. Это две поездки в Москву с уколом и ночевкой в транзитной зоне аэропорта.

Участники "прививочного тура" и российские СМИ

Предполагается, что российские СМИ, включая государственные, будут сопровождать в Москве и российских, и иностранных клиентов World Visitor. Последних Альберт Зигль разделяет на, как он говорит, Pressegäste — они согласны делать прививку под телекамеры и давать интервью, и тех, кто предпочитает вакцинироваться без лишней шумихи.