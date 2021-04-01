"Я требую допустить ко мне врача". Почему Алексей Навальный впервые в жизни объявил голодовку

"Несмотря на острые прогрессирующие боли сначала в спине, потом правой ноге, а теперь и с онемением части левой ноги, я медпомощи так и не получил. Лекарства мне не передают. Врача ко мне не пускают. И черт бы с ней, с правой ногой, Александр Александрович! Обошелся бы я как-нибудь и одной. Но вот двух ног мне лишаться не хочется. Несправедливо это будет: у всех по две, а у меня ни одной", — пишет Навальный в Instagram.

"А с учетом того, что не так давно сотрудники ФСБ пытались убить меня химическим оружием, но государственная медицина объявила это ”нарушением обмена веществ”, меня, как говорится, терзают смутные сомнения относительно причин болезни и перспектив выздоровления", — продолжает он.

"Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, я объявляю голодовку", — пишет он в конце.

Глава региональных штабов политика Леонид Волков уточнил, что Навальный не будет придерживаться так называемой сухой голодовки, то есть продолжит пить воду.

Навальный пообещал держать голодовку, пока к нему не допустят врача. Политик обнародовал заявление на имя начальника ИК-2 в городе Покров Владимирской области Александра Муханова (именно там оппозиционер отбывает срок по делу ”Ив Роше”). В заявлении говорится, что Навальный почувствовал острые прогрессирующие боли сначала в спине, потом в правой ноге, а теперь у него началось онемение части левой ноги — и несмотря на все это, он не получил необходимой медицинской помощи.

Управление ФСИН по Владимирской области заявило, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь ”в соответствии с его текущими медицинскими показаниями”. Владимирский правозащитник Валерий Горбунов сказал ”Открытым медиа”, что прежде добиться чего-либо голодовками в местных колониях было невозможно. Горбунов добавил, что ”с голоду никому умереть не дадут”. ”Насильно будут заливать, колоть витаминами, хоть какую голодовку объявляй”, — сказал правозащитник.