Клинические испытания показали, что вакцина Pfizer очень эффективна для подростков от 12 до 15 лет

Исследователи зафиксировали 18 случаев заражения коронавирусом в группе плацебо и ни одного случая среди детей, получивших вакцину. Тем не менее, из-за низкого числа заболевших трудно дать более конкретную информацию об эффективности вакцины для населения в целом, сказала Анджела Расмуссен, вирусолог из университета Джорджтауна.

В испытаниях участвовали 2 260 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Дети получили две дозы вакцины с интервалом в три недели — тот же объём по тому же графику, что и взрослые, — или плацебо с подсоленной водой.

Но, по словам некоторых экспертов, страна не может надеяться, что достигнет коллективного иммунитета — точки, когда иммунитет становится настолько повсеместным, что коронавирус замедляет своё распространение среди населения, — не вакцинируя самых молодых американцев. Дети до 18 лет составляют около 23% населения США.

Программа вакцинации ускоряется по всей стране. По данным CDC, по состоянию на вторник 29% взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, а 16% населения были привиты полностью.

Хорошие новости приходят даже тогда, когда в стране возобновляется тревожный рост случаев заболевания, а представители здравоохранения вновь обращаются с призывами к соблюдать меры предосторожности и проходить вакцинацию. В понедельник доктор Рошель Валенски, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), поделилась, что возрастание числа заболевших вселяет в неё ”чувство обречённости”. Президент Байден призвал американцев продолжать носить маски, что бы об этом ни говорили государственные чиновники.

Компании объявили о результатах исследования в пресс-релизе, который не содержит подробных данных. Последним ещё нужно пройти рецензирование или быть опубликованными в научном журнале.

Если результаты исследования подтвердятся, это вполне может стать знаком, что к нормальной жизни вернутся миллионы американских семей. В зависимости от того, когда регулирующие органы одобрят программу, вакцинация учащихся средних и старших классов может начаться уже к началу следующего учебного года, а учащихся начальной школы — вскоре после первого сентября.

У получивших вакцину подростков выработалось в среднем почти в два раза больше антител по сравнению с участниками в возрасте от 16 до 25 лет, участвовавших в предыдущем исследовании взрослого населения. У них были отмечены те же незначительные побочные эффекты, что и у участников более старшего возраста, хотя фармацевтические компании отказались говорить об этом более конкретно.

Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета, сказала, что ожидала, что уровни антител у подростков будут сопоставимы с таковыми у молодых людей. ”Но у подростков уровень антител после вакцинации намного выше, — сказала она. — Это просто невероятно”.

Однако и она, и другие эксперты предупредили, что вакцина в борьбе с некоторыми штаммами, распространяющимися в Соединённых Штатах, может быть менее эффективной и для детей, и для взрослых.

Pfizer и BioNTech запустили клинические испытания вакцины на детях до 12 лет и начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет только на прошлой неделе. Учёные планируют начать испытания вакцины на детях в возрасте от 2 до 5 лет на следующей неделе, после чего последуют испытания вакцины на детях в возрасте от 6 месяцев до 2 лет.

Компании также планируют запросить у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поправку к разрешению на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в надежде начать вакцинацию детей старшего возраста к началу следующего учебного года.

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