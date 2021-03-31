”Уважаемый Михаил Сергеевич!”: письма американцев к Горбачеву

Розамунда У. Ларсон из штата Невада писала Горбачеву, чтобы процитировать свой стих, посвященный американским ветеранам войны:

”Огромные средства, затрачиваемые на системы вооружений, не поддаются воображению. Но мы сомневаемся в том, что при наличии уже накопленных чудовищных запасов оружия подобные затраты являются необходимыми или имеют моральное оправдание, учитывая широкое распространение нищеты, болезней, неграмотности и угнетения во всем мире”.

Также писали письма Горбачеву целые объединения. К примеру, группа членов Объединения женщин-прихожанок методистской церкви в горном городке Райтвуд в Южной Калифорнии. Им тоже не нравится гонка вооружений:

”Но ваша страна, как и Соединенные Штаты, тратит миллиарды долларов на национальную оборону, и это наносит ущерб остальной экономике. Я не верю, что вы хотите попытаться захватить Соединенные Штаты или какую-либо другую страну. Полагаю, что Афганистан заставляет вас пересмотреть политику экспансии, Вы и президент Рейган до бились замечательного прогресса в прошлом году в Рейкьявике, но, судя по нашей прессе, он сдерживается планами ”звездных войн”. Не могу понять, почему Вы заняли столь жесткую позицию по отношению к ”звездным войнам”, ведь из нашей информации следует, что у ВАС вокруг Москвы уже развернута программа ”звездных войн”.

Книга начинается с волнительного письма Ричарда Фуллера. Мужчина 42 лет из Дэнвилла озабочен ядерной гонкой:

Нашел крайне интересную книгу перестроечной эпохи — ”Американцы пишут Горбачеву”. В аннотации книги 1988 года говорится, что ”тысячи и тысячи писем. адресованных М. С. Горбачеву, пересекают океан. В них — надежды американцев на укрепление мира и улучшение взаимопонимания между США и СССР , поддержка советской политики перестройки, гласности, предложений по ограничению и сокращению вооружений, а нередко и острая критика внешнеполитических акций Советского Союза и Соециненных Штатов”

Мы с радостью отмечали конец

Второй мировой войны, когда мне было всего двенадцать лет.

Войны кончаются для тех, кто никогда

по-настоящему не вникал в жизни людей,

в которых ничего уже не исправишь.

Мы знали, что он был в плену.

Его нервы были так сильно повреждены, что он

не мог владеть голосом,

а мог только лаять, пугая всех гражданских.

Ему уже ничем нельзя было помочь.

За обедом он всем портил аппетит,

По ночам он не давал нам спать,

Громко лая на войну.

Это все давило на него, не давая ему

И минуты покоя, и он уже не мог выздороветь.

Джеймс А. Тодд из Кантона, штат Миссисипи, отправил краткую телеграмму философского содержания:

”Ваша жизнь как жизнь человеческого существа имеет большую ценность, огромную ценность имеет жизнь Вашей семьи, и жизнь моей семьи тоже имеет ценность”.

Дейл Маллек, знавший советских граждан по спортивным соревнованиям, делится мнением о том, кто они такие:

”Они похожи на нас, а мы на них. Никто из нас совсем не похож на врага, никто не ведет себя враждебно”.

Пенелопа Л.И. из Портленда и вовсе признается в любви к русскому народу:

”Вы, русские, очень привлекательные люди. Американцы любят привлекательных людей. Поэтому, если многие миролюбивые люди по обе стороны океана будут переписываться, многое может быть сделано, чтобы преодолеть наш общий страх по отношению друг к другу”.

Есть письма и от американских политических заключенных. К примеру Леонард Пелтиер отправил письмо из тюрьмы Ливенуорте, штат Канзас. Он просит политического убежища в СССР и описывает причину, по которой попал за решетку:

”Я был ”официально” осужден за убийство двух сотрудников ФБР. На самом же деле я непричастен к их смерти. ”Неофициально” (вот тут-то и зарыта собака) меня упекли за решетку с целью сломить боевой дух и полностью дезорганизовать движение американских индейцев за право вершить свою собственную судьбу. Уже 12-й год я добиваюсь освобождения или хотя бы мало-мальского проявления справедливости. Но все тщетно. Справедливости я так и не дождался. Зато я узнал, что мой народ запугивают, намекая ему: ”Если вы выступите против нашего безраздельного господства, то вас ожидает та же участь, что и Пелтиера”. Ни один мужчина, ни одна женщина, если они действительно любят свою родину, не хотят покинуть ее. Но поскольку мне и моему народу отказано в справедливости, прошу предоставить мне политическое убежище в вашей великой стране”.

Стоит отметить, что в Советском Союзе неоднократно проводились акции в поддержку Пелтиера как борца за права индейцев и действовал Комитет защиты Леонарда Пелтиера, который возглавлял академик Евгений Велихов. В поддержку Пелтиера выступал М. С. Горбачев. На сегодняшний день активист по-прежнему отбывает наказание в тюрьме, в условно-досрочном освобождении ему отказали несколько лет назад.