В Германии сообщили о критериях оценки вакцины ”Спутник V”

В сообщении говорится, что лидеры трех стран обсудили ситуацию с пандемией COVID-19, а также возможности для сотрудничества в сфере вакцинации в зависимости от оценки ”Спутника V” Европейским лекарственным агентством. ”Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам”, — говорится в сообщении.

Об этом же сообщает пресс-служба французского президента.

Видеоконференция Путина, Макрона и Меркель состоялась 30 марта. В Кремле отмечали, что политики обсудили пандемию COVID-19, ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального, а также обстановку в Донбассе, в Белоруссии, Ливии и Сирии. В пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры прошли ”в деловой и откровенной атмосфере”.

Вакцина от коронавируса ”Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава, он прошел три этапа клинических испытаний. Сейчас ”Спутник V” одобрен к применению в 58 странах.

EMA начало экспертизу регистрационного досье ”Спутника V” 4 марта. Это первый этап в процессе, который может привести к одобрению вакцины во всем ЕС. Официальный представитель EMA в беседе с Reuters рассказал, что решение о возможном одобрении может быть принято в мае.