С наступлением весны жители Эстонии все чаще находят на улице взрывоопасные предметы

”Ни одно взрывное устройство не является предметом красоты или украшением, оно было придумано для убийства и разрушений”, — говорит эксперт службы планирования и готовности центра разминирования Рауно Райдлоо. То, что боеприпас заржавел, не значит, что он стал безопасным, скорее наоборот. На первый взгляд безопасное взрывное устройство может взорваться при перемещении и привести к трагическим последствиям.

”За добровольную сдачу боеприпасов никакого наказания не будет”, — добавил Райдлоо. Наказание последует в том случае, если попытаться с ним что-то сделать, и самое серьезное наказание будет, если из-за неправильных действий оно взорвется.

Несмотря на снежную зиму, у саперов было много работы. За первые три месяца этого года (по данным на 31 марта) саперы выезжали на 201 вызов, из которых 94 были в этом месяце. Больше всего было найдено снарядов (123), гранат (47), а также минометных мин (155). ”В этом году недра земли еще не дали нам особо крупного калибра, но 100-килограммовая авиационная бомба возле Раквере или 203-миллиметровый снаряд из волости Тырва — верные признаки того, что Эстония все еще скрывает в себе большое количество взрывоопасных веществ”, — сказал Райдлоо.

В случае обнаружения подозрительно похожего на снаряд предмета, ни в коем случае нельзя к нему прикасаться и пытаться сдвинуть с места. Обозначьте место находки и сообщите по номеру 112 точное место расположения и как можно больше информации о ней. Чтобы обозначить место используйте различные способы. Современные телефоны позволяют зафиксировать GPS координаты, сфотографировать находку и передать эту информацию Центру тревоги. При первой же возможности на место приедут саперы, увезут взрывоопасный предмет и обезвредят. По возможности нужно дождаться сапёров на безопасном расстоянии от находки.

Независимо от ситуации с COVID-19, четыре группы саперов несут дежурство 24 часа в сутки и без выходных и немедленно реагируют на любой вызов. В прошлом году саперы Спасательного департамента выезжали на 1647 вызовов, в ходе которых было найдено и обезврежено 9041 взрывное устройство.