31.03.2021, 10:25
СЕГОДНЯ: Украина, Англия и Германия сыграют отборочные матчи
AFP
На футбольных полях Европы пройдут 15 отборочных матчей чемпионата мира.
Группа В
21:45 Греция - Грузия
21:45 Испания - Косово
Группа С
21:45 Литва - Италия
21:45 Северная Ирландия - Болгария
Группа D
21:45 Босния и Герцеговина - Франция
21:45 Украина - Казахстан
Группа F
21:45 Австрия - Дания
21:45 Молдавия - Израиль
21:45 Шотландия - Фареры
Группа I
21:45 Андорра - Венгрия
21:45 Англия - Польша
21:45 Сан-Марино - Албания
Группа J
19:00 Армения - Румыния
21:45 Германия - Северная Македония
21:45 Лихтенштейн - Исландия