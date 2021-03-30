Доклад ВОЗ: коронавирус вряд ли был создан в лаборатории. Он передался от летучих мышей

Ученые не смогли установить точную роль ставшего знаменитым на весь мир оптового рынка морепродуктов Хуанань в Ухане, где в конце 2019 года была зафиксирована первая вспышка новой болезни. Экспертам, по их словам, просто не хватает данных, чтобы понять, случилась ли передача коронавируса от животного человеку именно на этом рынке, или же он просто стал очагом как место, где всегда толпится множество людей, но вирус туда занесли откуда-то ещё.

В работе совместной группы участвовали 17 ученых со всего мира, собранных ВОЗ, и 17 их китайских коллег. Китайцы предоставили исходные данные, а иностранцы анализировали эти данные, а также посещали лаборатории и беседовали с людьми в Ухане.

Впрочем, глава ВОЗ еще в феврале сказал, что ни одну из версий происхождения вируса ученые пока не отметают окончательно; в задачи международной группы и не входило точное определение источника нового коронавируса — такие исследования длятся годами.

В итоговом тексте доклада, который официально был обнародован во вторник, но попал в прессу еще накануне, эти выводы в целом остались неизменными.

Споры об этом исследовании начались еще 9 февраля, когда члены группы выступили на пресс-конференции в Ухане и рассказали о предварительных выводах четырехнедельной поездки в Китай .

В опубликованном во вторник докладе совместной группы утечка из лабораторий Уханьского института вирусологии названа самой маловероятной из четырех основных версий происхождений коронавируса, убившего уже 2,8 млн человек во всем мире. Наиболее вероятной версией ученые сочли передачу человеку от животного — изначального носителя (летучую мышь, панголина или еще кого-то) через животное-посредника.

Версии властей Китая

Многие ученые из разных стран высказывали сомнения в обоснованности такого рейтинга версий еще в феврале, когда он впервые был представлен публике. По их мнению, в нем просматриваются интересы китайских властей.

Научный журнал Nature писал тогда, ссылаясь, например, на иммунолога Николая Петровского из австралийского Университета Флиндерс, что версия животного происхождения SARS-CoV-2 и так сейчас общепринята в мире, в этом отношении ничего принципиально нового совместная группа ВОЗ и Китая не нашла, но вот присутствие в рейтинге версии о заражении через упаковку примечательно, поскольку ученые мира сейчас считают ее крайне малообоснованной — но зато ее продвигал в числе прочих официальный Пекин.

В докладе также содержится рекомендация расширить район поисков источника вируса — то есть искать не только в Китае, но и в соседних странах.

Биолог из Центра исследований рака в американском Сиэтле Джесси Блум сказал газете New York Times, что, прочтя доклад, не увидел убедительных разъяснений, почему именно версию об утечке из лаборатории следует считать крайне меловероятной. Хотя в целом Блум согласен, что наиболее вероятная версия — мутация при передаче от животных человеку.

Руководитель международной группы, работающий в ВОЗ ученый Петер Бен Эмбарек еще в феврале объяснил, что группа подробно поговорила с сотрудниками уханьского Института вирусологии и с персоналом других похожих биологических лабораторий в Ухане, и пришла к выводу, что утечка вряд ли была, поскольку меры безопасности в лабораториях поддерживаются на должном уровне, кроме того, до декабря 2019 года эта конкретная разновидность коронавируса китайским ученым, по их словам, известна не была.