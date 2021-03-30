ВИДЕО: Уайт пожалел, что обменялся трусами с Поветкиным

Уайт после боя сам пришел в раздевалку Поветкина, поблагодарил его за схватку на ринге и предложил обменяться на память о поединке трусами.

После обмена трусами британец выразил недовольство сделкой. По словам Уайта, его трусы столили примерно 2000 долларов, а экипировка Поветкина, на которой нанесен логотип букмекерской конторы "Лига ставок", показались ему дешевыми.

В матч-реванше, который состоялся в минувшие выходные в Гибралтаре, Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде и вернул себе звание временного чемпиона WBC.