Россия вовсю трубит об экспорте вакцин, а под шумок сама их закупает



В России с большой помпой говорили о появлении вакцины ”Спутник V” в Латинской Америке, Африке и, более того, в некоторых странах Европы. Поставки были названы решением проблемы дефицита вакцин во всём мире.

Однако об одной стране, которая также импортирует вакцины, было сказано гораздо меньше. И этой страной оказалась сама Россия.

Российское правительство поручило производство ”Спутника V” южнокорейской компании — она уже поставляет вакцину в Россию, и планирует заключить контракты с компанией из Индии.

И хотя оценить масштабы импорта невозможно из-за соглашений о неразглашении, гордые заявления России о своей роли ведущего экспортёра вакцины в нуждающиеся страны вызывают сомнения.