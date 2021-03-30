Не Матрицей единой: три авторских фильма в жанре киберпанка

Стоило польской студии CD Projekt анонсировать игру Cyberpunk 2077, как среди любителей фантастики только и разговоры, что о киберпанке. Справедливости ради стоит отметить, что этот жанр фантастики появился не вчера. В основном при упоминании слова ”киберпанк” возникают ассоциации с книгами писателей Уильяма Гибсона и Филиппа К. Дика, фильмом ”Матрица”, аниме ”Призрак в доспехах” и игрой Syndicate. Но мир киберпанка этим далеко не ограничивается.

Пост будет про три малоизвестных фильма в жанре киберпанка, которые стоят внимания всех любителей научной фантастики.

Hardware (реж. Ричард Стэнли, США 1990 год)



Фантастический хоррор про Нью-Йорк, который в будущем превратился в техногенную пустыню. Этот фильм — не боевик, но в нем полно батальных сцен. Расслабиться при просмотре не получится, за одной заварушкой следует другая. Главный герой — сталкер, который собирает по окраинам мегаполиса всякие технологичные поделки и отдает их своей подруге.

Однажды он находит ”причудливую маску” и приносит ее в дом. Маска оказывается головой боевого робота, который способен регенерировать. Машина пробуждается, и начинаются ”приключения” с летальными исходами.

Метео (реж. Андраш Монори Мес, Венгрия, 1990 год)

Венгерский фильм с потрясающей атмосферой. Главные герои — бандиты, которые проворачивают свои черные делишки в гигантском городе с таким же невероятно большим социальным расслоением. Тут можно вспомнить, что вся философия киберпанка упирается в слоган ”High tech. Low life” (”Высокие технологии, низкий уровень жизни”).

В этой картине критерий реализован сполна: афера крутится вокруг компьютерного гения Экермана, способного с помощью нейросетей контролировать погоду. Узнав про навыки гениального социопата, бандиты решили его использовать для взлома системы букмекерской конторы. У них бы получилось, если бы… Впрочем, спойлеры тут неуместны.

Декодер (реж. Клаус Маек, ФРГ, 1984 год)