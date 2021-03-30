ВИДЕО: Грабеж в прямом эфире. Инспектор полиции украл гол у Роналду

Поединок отборочного цикла Сербия - Португалия завершился в Белграде вничью - 2:2 (0:2). Португальцы забили в концовке встречи и третий мяч, но он не был засчитан.

На телеповторе хорошо видно, что мяч после удара Роналду пересек линию ворот - это был 100-процентный гол, однако ассистент главного судьи рассудил иначе. Роналду очень эмоционально отреагировал на это решение и был удостоен от главного арбитра предупреждения.

Возмущенный Роналду, не дожидаясь финального свистка, отправился в раздевалку. Уходя с поля, лидер португальцев выкинул капитанскую повязку.

После матча Маккели - судейство футбольных матчей он сочетает с работой инспектора полиции в Роттердаме - принес извинения португальской команде, однако отменять желтую карточку Роналду никто не стал.

Португалия и Сербия лидируют в отборочной группе, набрав по 4 очка. В финальную стадию чемпионата мира, которая пройдет в Катаре, выйдет только победитель группового турнира.