"Роснефть" против "Газпрома". Стали известны все полуфиналисты Кубка Гагарина

В полуфинале любителей хоккея ждет армейское дерби. ЦСКА сразится со СКА, который выиграл серию у московского "Динамо" - 4:1.

ЦСКА и СКА - два главных олигарха российского хоккея. ЦСКА поддерживает "Роснфть", которую возглавляет Игрь Сечин. СКА спонсирует "Газпром" Алексея Миллера.

В победном для ЦСКА 2019 году подопечные Игоря Никитина уже встречались на полуфинальной стадии Кубка Гагарина со СКА. Тогда победу в серии вырвал ЦСКА со счетом 4:3.

В нынешнем сезоне соперники четыре раза встречались между собой в регулярном чемпионате КХЛ. Трижды в этих матчах побеждал ЦСКА.

В другой полуфинальной паре казанский "Ак Барс" померится силами с омиским "Авангардом". Полуфинал Кубка Гагарина стартует 2 апреля.