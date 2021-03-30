ВИДЕО: Россия потерпела первое поражение, Беларусь проиграла со счетом 0:8

Россиянам было, что доказывать в Трнаве. Последний раз соперники встречались между собой на Евро-2016. Тот поединок во Франции завершился победой Словакии - 2:1 (2:0). Подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы в группе и отправились домой, а словаки неожиданно пробились в плей-офф.

Экс-игрок "Зенита" похоронил Россию

В предыдущем матче отборочного цикла Словакия неожиданно потеряла очки в домашнем поединке с Мальтой - 2:2. В игре с россиянами подопечные Штефана Тарковича сумели реабилитироваться за неудачу трехдневной давности.

Героем матча в Трнаве стал бывший полузащитник "Зенита" Роберт Мак. На 38-й минуте после его подачи с углового защитник Милан Шкриньяр беспрепятственно вогнал мяч в сетку.

Россияне отыгрались на 71-й минуте - удачно сыграл на отскоке Марио Фернандес. Радовались болельщики российской команды, однако, недолго. На 74-й минуте Мак получил мяч в штрафной, выбрал для себя подходящую позицию для удара и неотразимо пробил.

Россияне пытались сравнять счет, делая основную ставку в атаке на габаритного Дзюбу. У него были шансы для взятия ворот, однако в игре со словаками высокорослому форварду не хватило техники, чтобы укротить мяч.

Поединок в Трнаве сборная России провела в следующем составе: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков (46. Мостовой, 65. Соболев), Жемалетдинов (58. Ал.Миранчук), Оздоев, Головин, Кузяев, Дзюба.

В турнирной таблице россиян догнали хорваты, победившие на своем поле Мальту - 3:0 (0:0). В следующем матче отборочного цикла чемпионата мира - он состоится 1 сентября - лидеры сразятся в очной схватке.

Бельгия не заметила Беларусь. Что скажет Лукашенко?

Очередные матчи сыграны и в группе где выступает сборная Эстония. Лидер мирового рейтинга Бельгия разгромила дома Беларусь - 8:0 (4:0). Похоже, что белорусы слишком много сил потратили в предыдущем поединке с Эстонией, когда им дважды пришлось отыгрываться в Минске.