Футбол
30.03.2021, 07:15

СЕГОДНЯ: Россия сыграет со Словакией, Бельгия - с Беларусью и другие матчи

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Artem Dzjuba
Artem Dzjuba
TASS
30 марта на футбольных полях Европы будут сыграны очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира. Выигравшая оба стартовых поединка сборная России в третьем туре сыграет в гостях со Словакией (начало 21:45).

Россиянам есть, что доказывать словакам в этой игре. Последний раз соперники встречались между собой на Евро-2016. Тот поединок во Франции завершился победой Словакии - 2:1 (2:0). Подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы в группе и отправились домой, а словаки неожиданно пробились в плей-офф.

Очередные матчи будут сыграны и в группе где выступает сборная Эстония. Лидер мирового рейтинга Бельгия принимает Беларусь, а Уэльс сразится с Чехией.

Чемпионат мира - отборочный турнир
Группа А
19:00 Азербайджан - Сербия
21:45 Люксембург - Португалия

Группа E
21:45 Бельгия - Беларусь
21:45 Уэльс - Чехия

Группа G
21:45 Гибралтар - Нидерланды
21:45 Черногория - Норвегия
21:45 Турция - Латвия

Группа H
19:00 Кипр - Словения
21:45 Словакия - Россия
21?45 Хорватия - Мальта

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