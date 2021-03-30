СЕГОДНЯ: Россия сыграет со Словакией, Бельгия - с Беларусью и другие матчи

Россиянам есть, что доказывать словакам в этой игре. Последний раз соперники встречались между собой на Евро-2016. Тот поединок во Франции завершился победой Словакии - 2:1 (2:0). Подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы в группе и отправились домой, а словаки неожиданно пробились в плей-офф.