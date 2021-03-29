"Сдохнешь — никто не расстроится". Почему в России не работает медицина в местах лишения свободы

"Тут вообще не важно, Навальный ты или не Навальный, просто нужно понимать, что никто лечить тебя не будет, — рассказывает Би-би-си бывший заключенный, 15 лет проведший в колонии строгого режима и получивший инвалидность второй группы (он попросил не называть своей фамилии). — Выживешь — молодец, сдохнешь — тоже никто не расстроится".

Медицина в местах заключения в России давно стала предметом критики со стороны правозащитников и родственников людей, который находятся под следствием или отбывают наказание. Обещанная в 2014 году реформа, по которой тюремные лазареты и работу медиков вывели бы из центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний, не состоялась.

У Шпигеля нашли опухоль желудка, ночью он использует специальный аппарат для облегчения дыхания, и не способен сам надеть и снять компрессионные чулки для профилактики тромбоза.

"Врачи написали, что я должен наблюдаться у кардиолога. Но где же здесь кардиолог? — рассказал он правозащитнице Марине Литвинович, посетившей его в ИВС, — Никаких кардиологов и онкологов тут нет!"

Схожая история параллельно произошла с главой группы фармкомпаний "Биотэк" Борисом Шпигелем. Бывший сенатор, которого арестовали по обвинению в даче взяток пензенскому губернатору, рассказал об ужасном самочувствии в ИВС (изолятор временного содержания, в него человек попадает до СИЗО ) и отсутствии нормальной медпомощи.

На следующий день в блоге Навального появилось обращение от имени политика. "Случилась такая неприятность — сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться, — пишет он, — Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат (…) И уже с кровати встать тяжело и очень больно". По словам лидера оппозиции, жалобы у него не принимают, диагноз не говорят, а из лекарств дают только "две таблетки ибупрофена". Консультации врача не из системы ФСИН ему добиться не удалось.

24 марта соратники Алексея Навального рассказали о резком ухудшении его здоровья. В колонии №2 города Покров политика превращают в инвалида, сказала Би-би-си его адвокат Ольга Михайлова. "Его довели до такого состояния, что он не может стоять на ноге, испытывает боль. Ходить он может, стоять на этой ноге нет", — пояснила она.

Когда он опять слег, с едой стало совсем худо — при росте 182 см мужчина весил 42 килограмма и получил диагноз "хроническое истощение третьей степени" (тяжелая дистрофия). Чтобы принести из столовой еду лежачему человеку в бараке, нужно получить разрешение за тремя подписями: начальника колонии, начальника санчасти и начальника оперчасти.

"Я все время недоедал, — вспоминает мужчина. — Не успевал в столовую на костылях. Я подхожу, все уже идут из столовой, ну и я иду с ними обратно, да еще и люлей получаю, за то, что отстаю, потому что передвижение должно быть строем".

Затем Семихвостова повезли в 17-ю исправительную колонию в Мордовии, на особый режим. По утверждению мужчины, именно там Семихвостова начали систематически избивать из-за отказа работать (он говорил, что не может шить, но может ремонтировать швейные машинки). В ИК-17 его избили так, что у него отнялись ноги. Лечением никто не занимался, выходили его такие же заключенные, как и он. Семихвостов все-таки смог встать, хоть и на костылях.

Еще один срок, вину по которому он не признавал, Семихвостов получил в 1999 году. По его словам, охрана начала сильно бить его уже в петербургском СИЗО №1 (в народе известном как "Кресты"). "Мне там позвоночник добили, — вспоминает он. — В изолятор медик приходит, разломит таблетку напополам — "это тебе от головы, а это — от задницы" — и дальше идет, ко мне даже не подходя. Если ты совсем лежишь, может пульс послушать. Бьется — значит, еще живой, ну, может, на больницу вывезем, чтоб труп не списывать".

Александр Семихвостов, инвалид первой группы, в общей сложности отсидел 32 года за насильственные преступления разной тяжести. Первую травму, которая лишила его зрения на один глаз, он получил еще в 1980-х — из-за нарушения техники безопасности на швейном производстве, где работали заключенные. Инвалидность третьей группы не стала поводом для освобождения от труда, Александр из больницы вернулся в ту же колонию в Ленобласти и до конца срока работал там же, где потерял глаз.

Инвалидность первой группы он смог получить только к концу срока благодаря фонду "В защиту прав заключенных" (признан в России иноагентом) и юристу Надежде Раднаевой. Когда администрация колонии получила запрос, там поняли, что Семихвостов собирается подавать в Европейский суд по правам человека . Его сразу отвезли в больницу.

При поступлении в нее нужно было сделать флюорографию, и выяснилось, что Семихвостов болен туберкулезом. Это позволило перевести его в барак для инвалидов, где условия были несколько легче, хотя и не приспособлены для человека с физическими ограничениями.

Основной диагноз "парапарез нижних конечностей и компрессионный перелом нижней части позвоночника" был наконец поставлен только к концу срока — и в гражданской больнице.

К тому времени Семихвостов мог передвигаться только на носилках, однажды при этапировании его уронили на рельсы между поездом и платформой.

Ситуация поменялась только с приходом нового начальника медсанчасти. Тот назначил специального человека, который раз в сутки приносил еду из столовой. Еще начальник отправил Семихвостова на обследование в тюремную больницу. Там хирург по прозвищу Палыч (Семихвостов добавляет, что зэки называли его " Палач "), пошутил, что может вообще "подравнять твои култышки под коленки, чтобы тебя людям легче носить было".

Александр говорит, что его в то время вообще никак не лечили. Фсиновцы проверяли чувствительность его ног иголками и палками. "Меня брали два сотрудника, говорили — "ну че, притворяешься?" А третий сапогами бил по ногам", — вспоминает он.

"Я оправку нормальным образом тоже осуществлять не мог, где-то раз в неделю из-под меня выдергивали простыню и стелили другую, — рассказывает он, — Спасибо, что мне особо и нечем оправляться-то было. У меня в теле черви завелись, я не мог ни говорить, ни шевелиться".

"Кто-то же должен это оформить, с этим бегать, а мне даже нечем за это заплатить было", — вспоминает Семихвостов. Ухаживающим за ним, когда мог, он "платил" сигаретами и чаем. Когда такой возможности не было, люди просто приносили ему хлеб или давали пить из жалости.

Но первая проблема качества тюремной медпомощи — в зависимости врачей от немедицинского персонала и начальников учреждений. Так считает социолог Ксения Рунова, которая работала в Институте проблем правоприменения при Европейском университете над докладом о принципах российской тюремной медицины.

Меркачева отмечает низкие зарплаты медиков и говорит, что если общество хочет, чтобы медицинская помощь в местах лишения свободы стала лучше, нужно требовать их повышения.

С одной стороны, не все медики готовы работать со "спецконтингентом", с другой — сразу встает вопрос об охране, конвое и прочих обстоятельствах, которые минздрав решать не готов.

"Сейчас ФСИН берет на ставки гражданских врачей, да и в целом ведомство может и готово отдать медицину минздраву, только вот минздрав не готов ее взять", — объясняет она.

В последнее время ситуация с медициной в тюремной системе скорее улучшилась, говорит Би-би-си журналистка "МК", правозащитник Ева Меркачева. Она входит Общественную наблюдательную комиссию Москвы и Общественный совет ФСИН России. Но уровень оказания помощи все равно остается очень разным, добавляет эксперт.

Фонд "В защиту прав заключенных" представляет интересы подопечных и в Европейском суде по правам человека. Происходит это по двум линиям: "пыточные условия содержания" или "неоказание медицинской помощи". Второе, по словам Раднаевой, доказать гораздо сложнее.

"Мы от ФСИН никогда не получаем ответа, что они поступили как-то не так, — говорит Раднаева, — ФСИН никогда не признает своих ошибок. Лучшее, что может случиться — ответное обращение, что необходимая операция проведена или таблетки выданы. Иногда не удается добиться ничего, но все-таки обычно получается сдвинуть дело с мертвой точки".

У фонда нет полномочий, которые могли бы повлиять на ФСИН, но юристы составляют обращение по поводу конкретных заключенных и тем самым привлекают внимание к их проблемам.

"Кто-то не получает необходимую терапию, — перечисляет она, — кому-то необходима срочная операция, не лечат зубы, не делают нужных анализов, очень широкий спектр вопросов".

Раднаева рассказывает, что жалобы на качество медицинской помощи или ее отсутствие — самые распространенные из тех, что поступают в фонд.

На вопрос, сколько врачей в СИЗО обычно приходится на больных, Алексей резко отвечает, что сама постановка вопроса неверна. "Вы считаете, что фельдшер сидит и думает, что получает зарплату за лечение больных и должен реагировать прежде всего на их жалобы. А фельдшер сборного отделения уже 12 лет думает "зачем я сюда полез", "начальница совсем обнаглела", "зэки достали" и "еще чуток тут перекантуюсь, получу выслугу лет и устроюсь в нормальное место".

Если медик не приспосабливается к существующим правилам — он уходит или "его уходят". "Невозможно нормально работать там, где служат. Или служба, или работа. Оценивать службу как работу в корне неверно. Без вывода медиков из подчинения ФСИН ничего не изменится", — говорит Алексей.

Алексей добавляет: "Одна из главных проблем нашей "либеральной интеллигенции" в том, что она пытается со своими прямыми и золотыми линейками залезть в совершенно кривую кислотную среду и пытаться ими что-то измерить, не говоря уж о том, чтобы изменить. Это не так работает".

На вопрос, есть ли возможность выполнять свою работу, в первую очередь руководствуясь медицинской этикой, он отвечает: "Кто вам сказал, что в системе само слово "этика" хоть когда-то произносят? Откуда вы его взяли? Я не слышал ни разу".

По опыту фельдшера, любая поблажка больному со стороны медсанчасти вызывает точно такое же непонимание и иногда ярость, "как проход через "локалку" (отгороженный участок между бараками — прим. ред.) во время исполнения гимна. Не положено!"

"Главный в изоляторе — начальник изолятора. Точка. Все сотрудники, включая начальника медицинской части, подчиняются ему. Все рассказы, что у медсанчасти нет прямого подчинения — сказки для умственно отсталых, — рассказал он. — Одна фраза — и все сотрудники медсанчасти будут утром и вечером на КПП проходить тщательный осмотр, к ним будут заходить и искать забытые и не найденные мобильные телефоны или наушники, тормозить исполнение любых просьб, не давать конвой на сопровождение больных или давить любым другим способом".

Она говорит про дефицит медицинских работников, ограничение доступа к врачам-специалистам, позднюю диагностику заболеваний, бюрократические и логистические проблемы.

"А конвой — это как правило 5-10 человек. Вот недавно, в январе этого года, я присутствовала при осмотре одного больного обвиняемого, у него ВИЧ и туберкулез. Его проводили из СИЗО в пульмонологический центр, его одного сопровождал конвой в составе восьми человек — совершенно непонятно, для чего больных, которые еле передвигают ноги, сопровождать в таком составе…" — размышляет Коптева.

На деле же добиться необходимой помощи часто бывает очень сложно, особенно если речь идет о ситуациях, когда требуется оперативное обследование в гражданской больнице. Доставить заключенного из колонии в какой-либо медцентр на воле можно только под конвоем.

"Если у осужденного есть финансовые условия и он нуждается в осмотре какого-либо специалиста — а за решеткой очень часто не хватает специалистов узкого профиля, кардиологов, онкологов, тех же инфекционистов, — осужденный имеет право написать заявление на имя начальника колонии, начальника медсанчасти и поставить вопрос: прошу меня этапировать в такую-то клинику, у меня с ней заключен договор, и я готов оплатить услуги", — объясняет юрист Анастасия Коптева, сотрудничающая с "Зоной права".

Если необходимое обследование или осмотр нужного врача возможно провести в условиях пенитенциарной системы, то заключенного направляют в одну из тюремных больниц. Если же нет — ему должны предоставить возможность получить помощь за пределами колонии — бесплатно или, по желанию самого заключенного, за собственные деньги.

По закону заключенный, попавший в колонию с какой-либо болезнью или обнаруживший ее уже за решеткой, может претендовать на узкопрофильную медпомощь — как со стороны тюремных медиков, так и силами гражданских специалистов.

Во время его работы в день Алексей мог принять 15-20 или даже больше больных и о том, за что их судят, думал в последнюю очередь.

По его наблюдениям, медики обычно не обращают внимания, по какому делу человек попал в места заключения: "Чаще всего кто это такой, чем занимался до попадания в изолятор, сотрудники не знают, не знали и знать не хотят — некогда".

Иногда, рассказывает она, медико-санитарные части открыто говорят родственникам осужденного: с лекарственным обеспечением плохо, если есть возможность — направляйте нам необходимые медикаменты, а мы уже будем ими обеспечивать осужденного.

Сможет ли заключенный принимать назначенные на воле лекарства или нет, зависит от тюремных врачей. "И каждый раз эти вопросы решаются индивидуально", — говорит юрист Анастасия Коптева.

"Потом его вызвало руководство к себе и сказало, что поскольку он попадает в зону риска из-за отсутствия возможности нормально дышать, его этапируют обратно в Забайкалье. И в итоге он сейчас опять здесь (в Забайкалье) и с нетерпением ждет, когда снимут ковидные ограничения, и нам придется заново по второму кругу проходить те же самые мероприятия", — констатирует юрист.

В Москве Баранов какое-то время дожидался в "Матросской тишине", пока решались бюрократические формальности, а когда весной 2020 года это наконец произошло, изоляторы и колонии закрылись на карантин из-за эпидемии коронавируса.

"Мы очень долго и тяжело судились в забайкальских судах, чтобы его увезли на операцию в клинику челюстно-лицевой хирургии, — вспоминает юрист Коптева, — В итоге добились мы положительного решения этого вопроса, и Михаила Баранова туда этапировали. То есть его "столыпинским вагоном" везли, если мне не изменяет память, месяца два из Читы до Москвы в совершенно нечеловеческих условиях".

До приговора он успел пройти через некоторые реконструктивные операции, но затем затем был осужден и отправился в колонию.

Получить разрешение на высокотехнологичную операцию чаще еще сложнее, такие вопросы иногда решаются годами, рассказывает юрист. Она вспоминает дело заключенного Михаила Баранова. В январе 2016-го он в состоянии аффекта выстрелил в односельчанина, с которым у них был затяжной конфликт, а затем, расправившись с обидчиком, осознал произошедшее и попытался покончить с собой. Баранов выжил, но получил страшные травмы: у него отсутствует глаз, нос, части челюстей, подбородок — он не может нормально дышать и есть.

В том же 2008-м году в заключение попал аудитор компании Hermitage Capital Сергей Магнитский , чье имя стало символом российской тюремной медицины. Магнитский умер после 11 месяцев предварительного заключения в больнице следственного изолятора. По словам представителей СИЗО, причиной стал панкреонекроз, затем эту версию изменили на "смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности".

В больницу Алексаняна перевели только в феврале 2008 года после широкой общественной кампании. Его приковывали цепью в кровати, а палата была охраняемой, с решетками на окнах. Суд освободил Алексаняна из-под стражи только в декабре 2008 года под залог в 50 млн рублей.

Она говорит: "Закономерность: каждое должностное лицо, в чьи обязанности напрямую входило обеспечение Алексаняна лечением, устранялось от ответственности за принятие каких-либо решений".

Журналистка Вера Челищева, написавшая книгу "Как меня убивали", воссоздала по постановлениям Европейского суда по правам человека, решениям российских судов и жалобам самого Алексаняна хронологию того, что с ним происходило на протяжении почти двух лет.

Здоровье Алексаняна очень ухудшилось: он практически ослеп, заболел туберкулезом и раком печени. Позднее у Алексаняна нашли саркому Капоши и лимфосаркому.

В апреле 2006 года Басманный районный суд города Москвы санкционировал арест исполнительного вице-президента "Юкоса" Василия Алексаняна. Через пять месяцев ему диагностировали СПИД , состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и сопровождающиеся многочисленными инфекциями и опухолевыми заболеваниями.

"Но иногда, — оговаривается Коптева, — по непонятным для меня причинам тюремные врачи категорически отказываются какие-либо препараты передавать. Как правило, такие запреты связаны с тем, что "а вот наши лечащие тюремные врачи не считают необходимым получение данного препарата, и пока такое назначение не поступит, мы вам в получении данного медикамента будем отказывать", — описывает юрист логику сотрудников колонии.

"У меня, например, есть такой человек, которому я оказывала помощь: у него тяжелая стадия туберкулеза, родственники покупают за свой счет очень дорогостоящие препараты девятого поколения", — приводит пример юрист.

Все время своего заключения Магнитский жаловался на неоказание медицинской помощи, о том же постоянно заявляли его адвокаты. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского в России, как и преследование самого Браудера, вызвано тем, что они обвинили в коррупции сотрудников органов внутренних дел, а неоказание медицинской помощи было способом давления.

Ответственными за гибель аудитора назначили двоих: заместителя начальника СИЗО "Бутырка" по лечебно-профилактической работе Дмитрия Кратова и лечащего врача Ларису Литвинову. Ее освободили от наказания из-за истечения срока давности, но во время суда Литвинова подробно рассказала о том, как была устроена медицинская помощь в "Бутырке".

За здоровье трех с половиной тысяч заключенных отвечали два человека — она и Кратов. Терапевтического отделения в изоляторе не было вообще, медперсонала катастрофически не хватало.

Позднее Литвинова искала встреч с матерью Сергея Магнитского, "чтобы выразить соболезнования". Дмитрий Кратов, по образованию стоматолог, в итоге был оправдан в конце 2012 года. Суд пришел к выводу, что "обвинение в халатности не нашло подтверждения".

В 2010 году сенатор США Бенджамин Кардин обратился к госсекретарю США Хиллари Клинтон с просьбой ввести персональные санкции против людей, которые имели непосредственное отношение к содержанию под стражей, жестокому обращению и смерти Магнитского. В список изначально вошли 60 человек, начиная со следователей по делу и заканчивая руководством СИЗО.

Людям из "списка Магнитского" запретили въезд на территорию США (а потом и ЕС), а их активы должны были быть заморожены. В 2017 году в список внесли еще несколько человек, в том числе председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

26 марта 2021 года на пресс-конференции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не видит никаких параллелей в делах Навального и Магнитского: "Ну за исключением лишь того, что вот, к сожалению, покойный Магнитский был заключенным и осужденным — и Навальный тоже является заключенным и осужденным". При этом на момент смерти Магнитский осужден не был.

Песков назвал возможные "санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных, ну полным абсурдом". Он уверил, что ни о каких системных проблемах с медицинской помощью в системе ФСИН Кремлю неизвестно.

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