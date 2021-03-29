Кто и за что применял санкции против сталинского СССР

Историки считают, что первые санкции против протогосударств на территории современной России вводились еще в XII веке. К примеру, в 1137 году коалиция европейских княжеств наложила эмбарго на поставку продовольствия в Новгород. Санкции применяли рыцарские ордена и отдельные немецкие княжества.

В ХХ веке санкционная политика одних государств против других не прекратилась. Под санкции попадал в том числе и Советский Союз.

Пост будет про санкции, которые вводились против СССР сразу после государственного переворота в 1917 году и в сталинское время.

Реакция на события 1917 года



После окончательного демонтажа царского режима в 1917 году новорожденное советское государство тут же столкнулась с морской и торговой блокадой стран Антанты (Великобритания и Франция) и США. Это привело к тому, что внешняя торговля с западным миром остановилась, ее оборот упал как минимум в 34 раза (с 88,9 миллионов рублей в 1918 году до 2,6 миллионов рублей в 1919).

В 1920 году блокаду сняли. Державы мотивировали такую политику тем, что советская Россия отказалась платить по долгам империи.

Реакция на отказ от НЭПа



Во время политики НЭПа Советский Союз закупал у западных стран оборудование и рассчитывался за поставки золотом. Но в 1925 году по инициативе Сталина договоры были разорваны. В ответ США, Франция и Великобритания заявили, что больше не будут принимать оплату драгоценными металлами. По этой причине санкции 1925 года прозвали ”Золотой блокадой”.



Реакция на ”Зимнюю войну”



30 ноября 1939 года советская армия атаковала финские воинские части. Так началась Советско-финляндская война. С началом боевых действий США объявили так называемое ”Моральное эмбарго”. Его результатом стало полное прекращение поставок деталей и комплектующих для авиационной промышленности Советского Союза. Также СССР был исключен из прототипа ООН — Лиги наций.

Санкции сняли в январе 1941 года, когда стало понятно, что Советский Союз будет воевать с Рейхом на стороне союзников.

Доктрина ”Трумэна”