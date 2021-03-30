”Отсутствие перспектив”: почему стратегия Урсулы фон дер Ляйен в отношении вакцинации в Евросоюзе оказывается провальной

С большой долей вероятности Еврокомиссия бы тяжело перенесла пандемию и не имея экономического потенциала и самостоятельности при принятии решений национального уровня. ”Мы устали быть козлами отпущения”, — сказала фон дер Ляйен в недавнем интервью. С января она вовлечена в суровый конфликт с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и, в свою очередь, с правительством Великобритании из-за нехватки вакцин в ЕС, кульминацией которого на прошлой неделе стало расширение полномочий блока по ограничению экспорта.

Однако критики внутри комиссии называют упрёки Юнкера ”беспрецедентными”. Многие в Брюсселе восприняли их как отражение растущего недовольства работой фон дер Ляйен, проявленного как внутри организации, так и со стороны правительств некоторых государств-членов ЕС.

”Это не провалы комиссии. Это провалы государств-членов ЕС в целом, и поэтому я не думаю, что увольнение госпожи фон дер Ляйен пойдёт кому-либо на пользу”, — сказал он программе HARDtalk на BBC.

Наряду с призывами к своей преемнице прекратить ”глупую вакцинную войну” с Великобританией и критикой чрезмерно осторожного и бюджетного подхода к закупкам вакцин, он открестился от требований отправить её в отставку.

Фон дер Ляйен вряд ли потеряет сон из-за этого обмена колкостями. А что касается реплики Юнкера, источники, близкие к экс-председателю, говорят, что его целью была не фон дер Ляйен, а страны-члены Евросоюза.

”Юнкер не дурак, и он прав. Если Еврокомиссия, которая сейчас разваливается на глазах, не станет сотрудничать, Великобритания не заплатит ей той же монетой. Она будет взаимодействовать — щедро и напрямую — с людьми Европы, а не с лидерами ЕС. Нас ждут годы доброй воли, хороших стратегий и грамотной политики, а комиссия пусть машет белым флагом”.

На прошлой неделе Жан-Клод Юнкер , предшественник фон дер Ляйен по штаб-квартире в Берлемоне, раскритиковал стратегию Евросоюза по вакцинации, указав на огромное количество ошибок. В ответ на это Доминик Каммингс, бывший главный советник Бориса Джонсона и ключевой архитектор Брексита, написал твит признательности:

События прошлой недели стали для некоторых новой причиной для возмущения. В среду Еврокомиссия опубликовала пересмотренное постановление, позволяющее Евросоюзу отклонять запросы на экспорт вакцин в страны, где уже широко развёрнута программа вакцинации, и в страны, откуда в соответствии с договорами или законом запрещена отправка лекарств или сырья в ЕС.

”Сон в офисе не способствует принятию правильных решений — скорее, показывает отсутствие перспектив и политического чутья”, — сказал один из её сотрудников.

Должностные лица, которые работают вместе с фон дер Ляйен, живущей в квартире на 13-м этаже штаб-квартиры комиссии в Брюсселе, добавляют, что она слишком замкнута, доверяет и доверяется лишь небольшой группе людей, а именно — главе её кабинета Бьорну Зайберту и советнику по связям с общественностью Йенсу Флосдорффу. Оба они немцы.

Дипломаты выражают недовольство тем, что фон дер Ляйен в преддверии сентябрьских федеральных выборов, на которых решающую роль будет играть пока что слабый прогресс в вакцинации, чрезмерно озабочена налаживанием добрососедских отношений со своими критиками из Христианско-демократического союза — правоцентристской политической партии, членами которой является и она, и канцлер Германии Ангела Меркель. Для сравнения успех Великобритании в программе вакцинации широко освещался в немецких СМИ.

Другие, однако, ставят под сомнение тон сообщений комиссии и перенос внимания на экспорт вакцин из Великобритании — страны с населением в седьмую часть населения ЕС и скромной производственной линией. AstraZeneca в первом квартале этого года и в Соединённое Королевство поставила только треть ожидаемых доз.

Консультанты фон дер Ляйен указывают на необходимость критически оценить деятельность компании, которая в этом квартале практически не выполнила требования договора о поставке 120 миллионов доз вакцины (ожидается всего 30 миллионов), а также на необходимость разобраться с Великобританией в связи с отказом последней экспортировать вакцины, производимые на заводах в Оксфорде и Стаффордшире.

О том, что регламент был пересмотрен, ряд государственных лидеров узнал постфактум всего за сутки до саммита. Согласно опубликованному вечером в четверг коммюнике, премьер-министры Бельгии и Нидерландов Александр Де Кроо и Марк Рютте настаивали на принятии дополнительных обязательств при открытии новых цепочек поставок.

Этот пересмотр стал следствием сокрушительного провала в попытке провести границу экспорта вдоль Ирландии в период разработки первоначального положения об экспортных разрешениях. ”Видно, что у комиссии есть привычка перекладывать ответственность на плечи государств-членов, и некоторые из нас выразили обеспокоенность по этому поводу”, — отметил высокопоставленный дипломат.

Якоб Функ Киркегаард, старший научный сотрудник аналитического центра Германского фонда Маршалла, расположенного в Брюсселе, считает, что самой серьёзной ошибкой фон дер Ляйен является упущенная возможность рассказать ”фантастическую историю” об открытости Евросоюза.

”Я думаю, что по сути она, похоже, борется со своими комплексами идеологических установок, — сказал он. — С одной стороны, она пытается быть эдаким вакцинным националистом, который собирается запретить экспорт вакцины Pfizer даже при соблюдении всех экспортных правил, — это своего рода подход-обрез: стреляешь, но никогда не знаешь, куда попадёшь. А с другой стороны, благородная история Евросоюза, в которой он своими поставками спасает мир, в краткосрочной перспективе самому ему дорого обходится”.

Около 77 миллионов доз вакцины было экспортировано в 33 государства с заводов, расположенных в странах-членах Евросоюза.

Киркегаард сказал, что значительное увеличение масштабов производства компании Pfizer и других поставщиков (к июню в добавок к поставленным в этом квартале ста миллионам доз должно быть поставлено ещё 360 миллионов), было бы возможным только благодаря политике сохранения открытости Евросоюза. По этой же причине ЕС бы гораздо быстрее реагировал на появление новых штаммов вируса.

”Лидер, настоящий лидер, рассказал бы эту историю, — отметил он. — Она — представитель Германии, а это самая большая страна ЕС. [Урсула фон дер Ляйен] играет особую роль в том, чтобы ”сделать Германию счастливой”, поэтому из этого государства исходит сильное давление. Посмотрите на опросы общественного мнения, и вы увидите, что в ХДС очень много людей, которые скоро потеряют работу. Все ищут козла отпущения, а она первой оказывается под ударом”.

Но, по словам Киркегаарда, битва за экспорт — это ”полная чушь”. Он предполагает, что фон дер Ляйен сама виновата в том, что позволила Борису Джонсону повлиять на неё.

”Великобритания — маленький, даже крошечный производитель вакцин, и всегда таким и останется. Одной из самых больших информационных ошибок, сделанных в Евросоюзе, стало заявление о том, что количество поставок AstraZeneca сократилось из-за того, что их перенаправили в Великобританию. Это абсурд”, — сказал он.

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