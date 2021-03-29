”Очень опасен”: В Таллинне предотвращен теракт. Преступление спланировано ненавистником полиции, известным со времен мафиозных войн?

В апреле начнется закрытый судебный процесс над Анатолием Йыхвиком (58), который обвиняется в планировании взрыва бомбы в здании прокуратуры и суда на улице Лубья в Таллинне в прошлом году. В 1993 году на том же месте перед домом полиции взорвалась бомба, в результате двое полицейских получили ранения. Тогда виновного не поймали. Теперь следователи считают и это преступление делом рук Йыхвика.
29 мая прошлого года в Таллинне должен был произойти взрыв бомбы, который потряс бы всю Эстонию.
Самодельное устройство могло взорваться на улице Лубья, на углу общего здания Харьюского уездного суда и Пыхьяской окружной прокуратуры, со стеклянной стеной в несколько метров длиной.
Взрыв должен был произойти после окончания рабочего дня, но люди в здании еще были. Прокуратура обвиняет в изготовлении бомбы и планировании теракта 58-летнего Анатолия Йыхвика.
”Он был вынужден признать, что взрыв мог ранить людей, — говорит Катрин Паэсоо, старший прокурор и глава отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской прокуратуры. — Его не волнует, если кто-то умрет. Он очень опасный для общества человек”.
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