Фигурист Александр Селевко на SKY Радио: поздравление от президента было очень неожиданным
По словам Александра, их с тренером Ириной Кононовой целью было хорошо откатать обе программы и заработать путевку на Олимпиаду. Но после короткой программы, где что-то пошло не так, их надежды были очень призрачны. Только очень плохое выступление американского фигуриста Винсента Джоу позволило Александру занять 24 место после короткой программы и попасть в финал соревнований. Но уже на произвольную программу эстонский фигурист собрался и вышел уверенно на лед. Произвольную программу он начал с четверного лутца и вторым прыжком также по плану был прыжок в четыре оборота, но получился только тройной. ”После выступления было ощущение, что поборолся”, — вспоминает Саша. "Дома с родными выпил чаю с тортиком", — так он описывает празднование удачного для себя Чемпионата мира.
А самые незабываемые впечатления остались от выступления американского фигуриста Нэйтана Чена, который заработал золотую медаль. Весь зал встал, все аплодировали ему, Александр Селевко оценил выступление соперника как ”нечто невообразимое”.
Президент Эстонии написала пост гордости на своей страничке в социальной сети Facebook, отметив достижения Александра Селевко, а также эстонской фигуристки Эвы-Лотты Кийбус. Спортсмен так откомментировал этот жест: ”Это круто! Очень приятно было и очень неожиданно для меня!”