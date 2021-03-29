Фигурист Александр Селевко на SKY Радио: поздравление от президента было очень неожиданным

По словам Александра, их с тренером Ириной Кононовой целью было хорошо откатать обе программы и заработать путевку на Олимпиаду. Но после короткой программы, где что-то пошло не так, их надежды были очень призрачны. Только очень плохое выступление американского фигуриста Винсента Джоу позволило Александру занять 24 место после короткой программы и попасть в финал соревнований. Но уже на произвольную программу эстонский фигурист собрался и вышел уверенно на лед. Произвольную программу он начал с четверного лутца и вторым прыжком также по плану был прыжок в четыре оборота, но получился только тройной. ”После выступления было ощущение, что поборолся”, — вспоминает Саша. "Дома с родными выпил чаю с тортиком", — так он описывает празднование удачного для себя Чемпионата мира.