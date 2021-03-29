”Поговорите уже кто-нибудь с этими русскими”

"В последние несколько недель, когда ситуация с коронавирусом в стране достигла апогея и Эстония вышла в мировые лидеры по количеству положительных тестов в процентном отношении, из уст премьер-министра Каи Каллас несколько раз прозвучало то ли воззвание, то ли упрек в адрес русскоязычных политиков, мол, недостаточно они общаются с русским населением страны в целом и Таллинна в частности, не рассказывают о необходимости соблюдать меры безопасности и введенные правительством ограничения. Главным адресатом этого послания стали политики Центристской партии, в том числе — мэр Таллинна Михаил Кылварт и его команда.

Такое заявление премьера удивительно по нескольким причинам. Во-первых, Кая Каллас ясно дает понять, что не умеет и/или не хочет разговаривать с весьма многочисленной частью населения страны. Выглядит это весьма нехорошо, и ситуацию метко охарактеризовал политический обозреватель Тоомас Сильдам на портале ERR: ”Госпожа премьер-министр — это ВАША задача. Это ВЫ должны обратиться ко ВСЕМ людям Эстонии, вне зависимости от их родного языка. Это ВАШИ обязанность и ответственность”.

Мне крайне трудно представить, чтобы предыдущий премьер-министр, председатель Центристской партии Юри Ратас взывал бы подобным образом к русскоязычным политикам — дескать, поговорите уже с этими русскими! Напротив, Ратас всегда обращался ко всем жителям страны, а если хотел сказать что-то русскоязычным отдельно, то делал это сам в социальных медиа и по телевидению — в том числе, и на русском языке. Возможно, это — одна из причин, почему именно Ратаса хотело бы видеть на посту премьер-министра страны большинство жителей Эстонии: согласно последнему опросу, он с большим отрывом опережает и Каю Каллас, и лидеров всех остальных партий.