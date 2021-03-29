”Поговорите уже кто-нибудь с этими русскими”(14)
"В последние несколько недель, когда ситуация с коронавирусом в стране достигла апогея и Эстония вышла в мировые лидеры по количеству положительных тестов в процентном отношении, из уст премьер-министра Каи Каллас несколько раз прозвучало то ли воззвание, то ли упрек в адрес русскоязычных политиков, мол, недостаточно они общаются с русским населением страны в целом и Таллинна в частности, не рассказывают о необходимости соблюдать меры безопасности и введенные правительством ограничения. Главным адресатом этого послания стали политики Центристской партии, в том числе — мэр Таллинна Михаил Кылварт и его команда.
Такое заявление премьера удивительно по нескольким причинам. Во-первых, Кая Каллас ясно дает понять, что не умеет и/или не хочет разговаривать с весьма многочисленной частью населения страны. Выглядит это весьма нехорошо, и ситуацию метко охарактеризовал политический обозреватель Тоомас Сильдам на портале ERR: ”Госпожа премьер-министр — это ВАША задача. Это ВЫ должны обратиться ко ВСЕМ людям Эстонии, вне зависимости от их родного языка. Это ВАШИ обязанность и ответственность”.
Мне крайне трудно представить, чтобы предыдущий премьер-министр, председатель Центристской партии Юри Ратас взывал бы подобным образом к русскоязычным политикам — дескать, поговорите уже с этими русскими! Напротив, Ратас всегда обращался ко всем жителям страны, а если хотел сказать что-то русскоязычным отдельно, то делал это сам в социальных медиа и по телевидению — в том числе, и на русском языке. Возможно, это — одна из причин, почему именно Ратаса хотело бы видеть на посту премьер-министра страны большинство жителей Эстонии: согласно последнему опросу, он с большим отрывом опережает и Каю Каллас, и лидеров всех остальных партий.
И второе: удивительно слышать претензии в адрес мэра столицы, дескать, он и члены его команды должны больше говорить с русскими жителями. Осмелюсь предположить, что город Таллинн общается с русскоязычными жителями на их родном языке намного больше, чем любое государственное учреждение или местное самоуправление. Посудите сами: раз в неделю выходит бесплатная газета ”Столица”, раз в месяц — районные газеты, большинство из которых — на двух языках. Каждую среду проходят две пресс-конференции мэрии — на эстонском и на русском языке.
На телеканале 3+ по будням выходит выпуск новостей на русском, кроме трансляций пресс-конференции в прямом эфире телеканала ETV+, в сотрудничестве с телеканалом планируется выпускать и новую передачу, где на русском языке будет рассказываться о жизни города, услугах и возможностях, доступных таллиннцам. По будням в утреннем эфире ”Русского радио” выходят новости Таллинна, а в середине недели в передаче ”Просто о Таллинне” с гостем в студии обсуждаются актуальные для горожан темы. А каждое пятничное утро на ”Народном радио” теперь выходит новая программа ”Таллинн сегодня”.
И напоследок: я соглашусь с Михаилом Кылвартом в том, что вызывает недоумение высказанное премьер-министром Каей Каллас и еще некоторыми политиками мнение, согласно которому русскоязычные жители якобы хуже информированы о мерах, призванных препятствовать распространению коронавируса, о необходимости вакцинации и т.д. Во-первых, уже было проведено не одно исследование, показавшее, что это не так. Во-вторых, как только в столичном районе Ласнамяэ, в Маарду, в городах Ида-Вирумаа, где подавляющее большинство населения — русскоязычные, открывается возможность вакцинироваться от COVID-19, все места заполняются мгновенно. Факт, который говорит сам за себя.
Премьер-министру же хочется пожелать — говорите сами больше с русскими людьми, а не ждите, что это будет делать кто-то другой. Не сомневайтесь, вас услышат. Заодно такое прямое общение поможет избавиться от мифов и стереотипов о том, что эти русские мало информированы и не хотят вносить свой вклад в сокращение распространения вируса".
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