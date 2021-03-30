Ида-Вирумаа привлекает возможностями обучения, которых нет в других местах

За покупками Мартин ездит в Йыхви, где есть несколько торговых центров. ”Если я хочу приобщиться к культуре, я еду в Силламяэ или посещаю Нарвский замок. А если хочу немного расслабиться, отправлюсь в спа Тойла”, — описывает свой образ жизни Мартин.

Молодой человек из небольшого поселка без труда приспособился к жизни в Кохтла-Ярве. ”Несмотря на то, что Кохтла-Ярве не большой по размеру, здесь много развлечений. Заниматься спортом очень просто: есть тренажерный зал, бассейн, каток, баскетбольные площадки, различные тренировочные кружки, скоро будет достроено новое спортивное здание”.

Для Мартина одним из самых больших преимуществ специальности ”химическая технология” является обилие стажировок и лабораторных занятий, потому что теорию уже можно было изучить в достаточной степени как в основной школе, так и в гимназии.

”В настоящее время я с нетерпением жду лета, когда планирую стажировку в течение трех месяцев по программе Erasmus+ в шведском университете MidSweden, где я пройду две из трех стажировок. Я могу с уверенностью сказать, что такие возможности не так легко предоставляются в других школах”.

Мартин — хороший пример того, как предприимчивые люди в Ида-Вирумаа находят возможности для самореализации и проверки собственных сил. Помимо преподавания, молодого человека пригласили принять участие в исследовательском проекте Центра компетенции по горючему сланцу.

”Никогда не думал, что у меня будет столько возможностей для развития за два курса. Уже на первом курсе мне предложили работу учителем химии в Ийзакуской гимназии , и я с радостью согласился. Это дает мне возможность развивать как разговорные навыки, так и преподавать профессию, которая мне искренне нравится”, — говорит он.

Мартин Юрисоо, который приехал из Ярвамаа в Ида-Вирумаа после прохождения военной службы, подтверждает, что это решение полностью оправдало себя.

Более трети студентов Вирумааского колледжа TalTech приезжают учиться в Ида-Вирумаа из других уездов. Причина кроется, например, в интересной профессии, которой не учат больше нигде, в возможности получить достойную работу или иметь лучший контакт с преподавателями, что возможно благодаря небольшим группам.

Сфера здравоохранения привлекает молодежь

Девушка из Рапла Клаудия Вихманн выбрала Йыхвискую гимназию из-за факультативного модуля по медицине и химии, созданного для учеников, которые глубоко интересуются медициной и здравоохранением.

”После окончания гимназии я хотела бы связать свою жизнь с медициной. Поэтому у меня была определенная цель и желание поступить в гимназию, где у меня будет возможность изучать факультативы, связанные с медициной. Поскольку Йыхвиская гимназия предложила мне подходящий факультативный модуль, я приняла решение в пользу этой школы”, — говорит Клаудия.

Подходит к концу первый учебный год, и девушка довольна своим выбором. ”Сначала было немного страшно: новое место и новые люди, да и сама школа достаточно большая. Но сейчас я уже привыкла и завела много новых друзей. В рамках медицинского модуля я уже прошла различные факультативы, такие как анатомия и физиология человека и первая помощь”.

Фото: Йыхвиская гимназия

В Йыхвиской гимназии Клаудии нравится возможность выбора. ”Например, когда я иду на занятие по оказанию первой помощи, у некоторых моих одноклассников начинается урок по спасению, а у других — курс по теории спорта. Есть много модулей по выбору, это круто и дает ученикам возможность изучить интересующую его тему. Это сильно дополняет обычное обучение”.

По словам Клаудии, она вполне самостоятельная, поэтому жить вдали от дома ей не тяжело. ”Я сразу знала, что хочу учиться за пределами родного края. На месте мы с мамой нашли мне подходящую съемную квартиру, в которой я теперь живу и неплохо справляюсь одна”.

Здравоохранение привлекло и Рагнара Лауритса из Ляэне-Вирумаа, который поступил на первый курс по специальности ”медбрат” в кохтла-ярвеское структурное подразделение Таллиннской высшей школы здравоохранения.

В пользу Кохтла-Ярве он решил не только потому, что учебное заведение находится ближе к дому, чем основной университет.

”Причиной было еще и то, что здесь меньше студентов и можно лучше сосредоточиться на учебе. Преподаватели также более внимательны к студентам и всегда готовы прийти на помощь. Для сравнения: в нашей школе учится 150 студентов, а в Таллинне — 750. Ясно, что учителя могут найти более индивидуальный подход к каждому студенту”, — сказал Рагнар.

Поскольку у Рагнара есть собственная семья и маленький ребенок, он не живет в общежитии, а каждый раз приезжает на учебу. Помимо учебы, он работает волонтером-парамедиком в отделении COVID-19 в Раквереской больнице. Занятый ранее в сфере развлечений Рагнар решил сменить область деятельности после разразившейся год назад эпидемии коронавируса.

Рагнар Лауритс

Фото: Герт Заватски

”Уже несколько лет назад я планировал пойти изучать медицину, потому что в армии я был парамедиком, а затем много лет проработал в этой области в Кайтселийте. Во время кризиса в больницах срочно потребовались дополнительные силы, и поскольку образование парамедика не позволяет официально работать в этой области, я решил, что пора получить высшее образование”.

Больше информации образовательного характера об Ида-Вирумаа — на странице www.hariduskopter.ee.