Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Первую заявку на регистрацию препарата 15 января подавала организация Uniao Quimica. Она представляет в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением "Спутник V". Регулятор заявку отклонил и запросил дополнительные данные о вакцине. Вторая заявка была отправлена 26 марта. Несмотря на отсутствие регистрации, министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку российского препарата.

Минздрав США рекомендовал бразильским властям не покупать "Спутник V". Ведомство отмечало, что Россия может использовать вакцину для распространения своего влияния в Латинской Америке. Разработчики российского препарата в ответ заявили, что попытки дискредитировать вакцины неэтичны и могут повлечь за собой дополнительные жертвы.

Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" разработки центра имени Гамалеи была зарегистрирована в августе 2020 года и стала первым зарегистрированным в мире препаратом против коронавируса. Ряд экспертов, как в России, так и за её пределами, высказывали опасения относительно решения зарегистрировать "Спутник V" до завершения третьей стадии клинических испытаний.

2 февраля один из самых авторитетных научных журналов в мире — Lancet — опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний "Спутника V". Эффективность препарата составила 91,6 процента.

Препарат получил разрешение на использование более чем в 50 странах.