Ида-Вирумаа привлекает ярких учителей

Алексей Яшин изучал политологию, что могло бы стать хорошим трамплином для карьеры чиновника или политика, но он выбрал школу.

«Я решил, что хочу сделать что-то значимое в своей жизни. Я участвовал волонтером в нескольких программах. Одной из них была программа «Молодежь в школу» (Noored kooli), где я работал добровольным рекрутером. Я твердо решил: если стану учителем, то хочу работать в классе языкового погружения с русскоязычными детьми».

Люди с чувством миссии

Алексей Яшин называет себя ребенком первого поколения Эстонской Республики, которое на себе узнало, что такое языковое погружение, и горячо верит в эффективность этой программы. Точно так же он верит, что, будучи учителем языкового погружения, в Ида-Вирумаа он может быть полезнее, чем где-либо в Эстонии.

«Я уверен, что детям из школ Ида-Вирумаа нужно качественное языковое погружение, и спрос на программу только растет. Отрадно, что я далеко не первый и не последний учитель в своей школе, который приехал сюда на работу из других уездов. Благодаря программе «Молодежь в школу» я связал себя со школой Ида-Вирумаа как минимум на два года, и до сих пор мне не пришлось сожалеть о своем решении», – говорит молодой учитель.



Учитель Синимяэской основной школы Алексей Яшин

Учителей из других регионов больше всего привлекала государственная гимназия в Кохтла-Ярве, где вместе учатся молодые люди с русским и эстонским родным языком – так же, как и в Синимяэской основной школе.

Элийза Пуудерселль преподает эстонский язык и литературу в Кохтла-Ярвеской гимназии, которая открылась в 2019 году, и возглавляет кафедру гуманитарных наук. Молодого литературоведа побудило переехать из Таллинна в Ида-Вирумаа чувство миссии и желание участвовать в формировании новой школы.

К концу второго учебного года азарт не иссяк.