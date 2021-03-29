Ида-Вирумаа привлекает ярких учителей
Алексей Яшин изучал политологию, что могло бы стать хорошим трамплином для карьеры чиновника или политика, но он выбрал школу.
«Я решил, что хочу сделать что-то значимое в своей жизни. Я участвовал волонтером в нескольких программах. Одной из них была программа «Молодежь в школу» (Noored kooli), где я работал добровольным рекрутером. Я твердо решил: если стану учителем, то хочу работать в классе языкового погружения с русскоязычными детьми».
Люди с чувством миссии
Алексей Яшин называет себя ребенком первого поколения Эстонской Республики, которое на себе узнало, что такое языковое погружение, и горячо верит в эффективность этой программы. Точно так же он верит, что, будучи учителем языкового погружения, в Ида-Вирумаа он может быть полезнее, чем где-либо в Эстонии.
«Я уверен, что детям из школ Ида-Вирумаа нужно качественное языковое погружение, и спрос на программу только растет. Отрадно, что я далеко не первый и не последний учитель в своей школе, который приехал сюда на работу из других уездов. Благодаря программе «Молодежь в школу» я связал себя со школой Ида-Вирумаа как минимум на два года, и до сих пор мне не пришлось сожалеть о своем решении», – говорит молодой учитель.
Учитель Синимяэской основной школы Алексей Яшин
Учителей из других регионов больше всего привлекала государственная гимназия в Кохтла-Ярве, где вместе учатся молодые люди с русским и эстонским родным языком – так же, как и в Синимяэской основной школе.
Элийза Пуудерселль преподает эстонский язык и литературу в Кохтла-Ярвеской гимназии, которая открылась в 2019 году, и возглавляет кафедру гуманитарных наук. Молодого литературоведа побудило переехать из Таллинна в Ида-Вирумаа чувство миссии и желание участвовать в формировании новой школы.
К концу второго учебного года азарт не иссяк.
«Я думаю, что школа останется так называемой новой еще несколько лет, и процесс формирования Кохтла-Ярвеской гимназии все еще идет полным ходом. Хотя у нас уже сложилась школьная культура с нашими собственными традициями, нельзя сказать, что формирование новой школы завершено. Мы все еще развиваемся, пытаемся найти лучшие и инновационные решения, но при этом больше всего думаем об учениках и их развитии. Ученики – это основа школы», – говорит Элийза Пуудерселль.
По ее словам, профессия учителя дает возможность сделать столько добра.
«Я не устаю повторять: ничто не может заменить искреннее чувство безусловной любви, которое ученики дарят вам. Моя работа принесла плоды, если я смогла хоть немного повлиять на образ мышления хотя бы одного ученика – задеть его социальный нерв, заставить его сомневаться, задавать вопросы и интересоваться миром, независимо от того, на какие темы мы говорим».
Элийза Пуудерселль описывает своих коллег как разноплановых, талантливых и вдохновляющих людей.
Руководитель кафедры гуманитарных наук Кохтла-Ярвеской гимназии Элийза Пуудерселль
Возможность создать новую команду
Должность директора Кохтла-Ярвеской гимназии для Хендрика Агура стала вызовом, но в то же время прекрасной возможностью создать совершенно новую команду на этапе формирования школы.
«Представилась возможность выбрать людей со схожими взглядами и ценностями. Это удалось. Так, учителя приехали к нам из-за пределов Ида-Вирумаа. Половина учителей приезжие, но на сегодняшний день можно считать, что их меньше половины, поскольку некоторые учителя обосновались здесь и считают Кохтла-Ярве своим родным домом или вторым домом».
По словам Хендрика Агура, приятные и яркие люди создают вдохновляющую среду для обучения и работы. «Если большое количество вдохновленных людей делают что-то значимое, это привлекает им подобных. Для более амбициозных людей, которые ищут возможности для самореализации, Ида-Вирумаа – отличное место».
Директор школы рассказывает на своем опыте, что Ида-Вирумаа – это великая земля открытий для тех, кто приехал издалека. «Красивая и разнообразная природа, промышленные парки и привлекательно обновленная после закрытия шахт инфраструктура на их месте и на зольных холмах. Потрясающий вид на скалистый берег, длинная береговая линия, густые девственные леса Алутагузе и прекрасные возможности для отдыха. Открытий достаточно на каждый день».
Кохтла-Ярвеская гимназия хочет предложить качественное образование, но также быть в обществе флагманом, основателем трендов и вдохновителем. «Чтобы люди были открыты для участия в жизни эстонского общества, были готовы внести свой вклад и создавать новые ценности. Чтобы люди, говорящие на разных языках, ближе познакомились с эстонским культурным пространством и языком. Чтобы они в Эстонии чувствовали себя желанными и вовлеченными», – объяснил Хендрик Агур.
Свежие идеи и практический опыт
Тармо Кярди, который был избран «Учителем года» в сфере профессионального обучения в Ида-Вирумаа в 2020 году, также хотел расширить кругозор своих учеников. Человек, ранее работавший в строительной компании в Эстонии и за рубежом, привнес свежие идеи, практический опыт и широкую сеть контактов в Ида-Вирумааский центр профессионального образования, благодаря чему возможности для прохождения практики стали более разнообразными.
Как преподаватель отделения строительства и деревообработки Тармо Кярди считает важным, чтобы ученик к концу каждого дня становился богаче на новые знания и навыки. При этом он подразумевает не только навыки плотника или строителя, но и умение справляться по жизни.
«Учитель года» в сфере профессионального обучения в Ида-Вирумаа в 2020 году Тармо Кярди
Тармо Кярди никогда не был связан границами, поэтому человек, который учился на плотника в профессионально-техническом училище Раквере, без труда поделился своими знаниями в центре профессионального образования соседнего уезда. «Я жил вдали от дома в Финляндии более десяти лет. Я отправился туда простым рабочим, вернулся предпринимателем. Мне всю жизнь нравились вызовы».
При выборе места работы для Тармо Кярди была важна возможность занятия спортом.
«Я живу в общежитии центра профессионального образования в Йыхви и использую все возможности для занятия спортом: катаюсь на лыжах, бегаю и совершаю велосипедные прогулки по оздоровительным тропам Паннъярве и по карьеру Айду, а расслабляюсь и отдыхаю в спа Тойла. В Ида-Вирумаа созданы отличные условия для занятия спортом», – похвалил он.
Больше информации образовательного характера об Ида-Вирумаа на странице www.hariduskopter.ee.
СИРЛЕ СОММЕР-КАЛДА