ЧМ-2022. Испания еле спаслась в Грузии, Украина не сумела одолеть Финляндию
Сборная Франции доминировала весь матч в Астане, однако наиграла лишь на два гола. Всему виной отличная игра голкипера хозяев Александра Мокина, который не только вытащил несколько сложных ударов гостей, но и парировал во втором тайме пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.
Но если чемпионы мира 2018 года решили все свои проблемы в первом тайме, то сильнейшая команда 2010 года — Испания — едва не потеряла очки в поединке с командой Грузии, в составе которой солировал игрок казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия. Лишь дальний удар Дани Ольмо в компенсированное время позволил испанцам добиться победы.
Драматично развивались события и в поединке украинцев с финнами. Хозяева поля в Киеве, до этого добывшие ничью во Франции, открыли счет за 10 минут до конца матча, однако не справились с финальным навалом гостей. В итоге - 1:1.
Результаты матчей ниже.
Квалификация ЧМ-2022
2-й тур
Казахстан — Франция 0:2 (0:2)
28 марта, 16.00, ”Астана Арена”
Голы:
0:1 — 19 Дембеле, 0:2 — 44, автогол Малый.
Казахстан — Мокин, Быстров, Малый, Алип, Ерланов, Мужиков (Вороговский, 65), Валиуллин (Самородов, 83), Тагыберген, Нургалиев (Каримов, 83), Васильев (Астанов, 89), Федин (Тунгышбаев, 65).
Франция — Льорис, Зума, Лангле, Динь, Дюбуа, Ндомбеле (Сиссоко, 82), Погба (Рабьо, 59), Лемар, Дембеле (Коман, 90), Марсьяль (Мбаппе, 59), Гризманн (Бен-Йеддер, 59).
Предупреждение:
Дембеле (88).
Армения — Исландия 2:0 (0:0)
28 марта, 19.00, ”Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна”
Голы:
1:0 — 53 Барсегян, 2:0 — 74 Байрамян.
Армения — Юрченко, Оганесян, Ароян, Амбарцумян, Акопян (Байрамян, 56), Удо (Мурадян, 81), Восканян, Барсегян, Адамян (Шагоян, 81), Бриаско (Карапетян, 64), Григорян.
Исландия — Халльдоурссон, Ингасон, Скуласон, Сайварссон, Арнасон, Гуннарссон, Бьярнасон (Паульссон, 84), Гудмундссон (Траустасон, 77), Сигурдссон (Сигторссон, 56), Гудмундссон, Бедварссон (Фридьонссон, 77).
Предупреждения:
Скуласон (8), Ингасон (63), Ароян (66), Гудмундссон (68), Барсегян (90).
Албания — Англия 0:2 (0:1)
28 марта, 19.00, ”Arena Kombëtare”
Голы:
0:1 — 38 Кейн, 0:2 — 63 Маунт.
Албания — Бериша, Хюсай, Исмайли, Весели, Мемола (Гьясула, 59), Лячи (Рамадани, 89), Баре (Мемушай, 71), Узуни, Гимшити, Цикалеши (Манай, 59), Броя (Леняни, 59).
Англия — Поуп, Магуайр, Шоу, Стоунз, Уокер, Райс, Филлипс (Уорд-Проуз, 71), Фоден (Лингард, 81), Маунт, Стерлинг, Кейн.
Предупреждения:
Баре (21), Уокер (69), Кейн (73), Хюсай (79), Гьясула (89).
Дания — Молдова 8:0 (5:0)
28 марта, 19.00, ”MCH Арена”
Голы:
1:0 — 19, пенальти Дольберг, 2:0 — 21 Дамсгор, 3:0 — 29 Дамсгор, 4:0 — 35 Ларсен, 5:0 — 38 Йенсен, 6:0 — 48 Дольберг, 7:0 — 81 Сков, 8:0 — 89 Ингвартсен.
Дания — Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Ларсен (Кьер, 78), Бойлесен, Шене (Эриксен, 77), Нергор (Йонссон, 65), Дамсгор, Йенсен (Ингвартсен, 78), Ольсен (Сков, 46), Дольберг.
Молдова — Намашко, Епуряну, Армаш, Рябчук, Архирий (Болохан, 46), Ионицэ, Раца, Карп (Кожокарь, 54), Николэеску (Домашкан, 75), Плэтикэ (Йосипой, 54), Антонюк (Жардан, 46).
Предупреждение:
Карп (18).
Грузия — Испания 1:2 (1:0)
28 марта, 19.00, ”стадион Бориса Пайчадзе”
Голы:
1:0 — 43 Кварацхелия, 1:1 — 56 Ферран Торрес, 1:2 — 90 Ольмо.
Грузия — Лория, Двали, Гиорбелидзе, Какабадзе (Чабрадзе, 79), Кашия, Лобжанидзе (Шенгелия, 70), Кварацхелия (Квеквескири, 79), Китейшвили (Беридзе, 71), Канкава, Гвилия, Зивзивадзе (Квилитая, 62).
Испания — Унаи Симон, Порро (Льоренте, 65), Эрик Гарсия, Льоренте (Мартинес, 46), Альба, Педри, Фабиан Руис (Тиаго Алькантара, 55), Ферран Торрес, Бускетс (Ойарсабаль, 73), Хиль (Ольмо, 46), Мората.
Предупреждения:
Льоренте (6), Порро (13), Зивзивадзе (18).
Удаление:
Шенгелия (90).
Румыния — Германия 0:1 (0:1)
28 марта, 21.45, ”Национальный стадион”
Гол:
0:1 — 16 Гнабри.
Румыния — Ницэ, Тошка, Кирикеш, Камора (Буркэ, 46), Марин, Попеску, Станчу, Хаджи (Максим, 83), Михэилэ (Ман, 66), Кешерю (Пушкаш, 66), Тэнасе (Чикылдэу, 83).
Германия — Нойер, Рюдигер, Клостерманн, Гинтер, Хавертц (Вернер, 77), Гюндоган, Гнабри (Нойхаус, 90), Горетцка, Сане (Юнес, 90), Киммих, Джан.
Предупреждения:
Попеску (16), Киммих (90).
Северная Македония — Лихтенштейн 5:0 (1:0)
28 марта, 21.45, ”Филипп II”
Голы:
1:0 — 7 Барди, 2:0 — 51 Трайковски, 3:0 — 54 Трайковски, 4:0 — 62 Элмаз, 5:0 — 82, пенальти Несторовски.
Северная Македония — Димитриевски, Ристевски, Ристовски (Бейтулаи, 58), Муслиу, Спировски, Элмаз, Барди (Николов, 58), Алиоски (Ашковски, 66), Пандев (Несторовски, 58), Трайковски (Хасани, 66), Радески.
Лихтенштейн — Бюхель, Геппель (Марксер, 78), Хофер, Малин, Хаслер (Зеле, 42), Фроммельт (Фогт, 66), Вольфингер, Брэндле, Вольфингер (Марксер, 66), Майер (Оспельт, 46), Фрик.
Предупреждения:
Вольфингер (11), Вольфингер (18), Фроммельт (31), Радески (69), Малин (79), Марксер (90).
Сан-Марино — Венгрия 0:3 (0:1)
28 марта, 21.45, ”Стадио Олимпико ди Серравалле”
Голы:
0:1 — 13, пенальти Салаи, 0:2 — 71 Шаллаи, 0:3 — 88, пенальти Николич.
Сан-Марино — Бенедеттини, Фаббри, Росси, Бролли, Палацци, Муларони, Баттистини, Голинуччи, Лунадеи (Дзондзини, 53), Нанни (Хирш, 80), Берарди (Бернарди, 80).
Венгрия — Дибус, Салаи, Орбан, Него (Кальмар, 46), Ботка, Газдаг (Кляйнхайслер, 63), Шигер, Варга (Варга, 72), Чери (Николич, 46), Шаллаи, Салаи (Гереши, 85).
Предупреждения:
Росси (19), Фаббри (20), Чери (30), Лунадеи (36), Баттистини (58), Ботка (76).
Польша — Андорра 3:0 (1:0)
28 марта, 21.45, ”Стадион Войска Польского”
Голы:
1:0 — 30 Левандовски, 2:0 — 55 Левандовски, 3:0 — 88 Швидерски.
Польша — Шченсны, Берешиньски (Давидович, 60), Глик, Пионтковски, Рыбус (Гросицки, 60), Крыховяк, Зелиньски (Козловски, 73), Юзвяк, Пионтек, Левандовски (Швидерски, 63), Милик (Плахета, 60).
Андорра — Икер Альварес, Гарсия, Сан-Николас, Алаведра, Мартинес (Мартинес, 74), Валес, Гарсия, Гарсия Реном (Сервос, 58), Ребес (Вьейра, 87), Санчес (Сан-Никола, 87), Пухоль (Алаэс, 58).
Предупреждения:
Гарсия (12), Алаэс (90).
Израиль — Шотландия 1:1 (1:0)
28 марта, 21.45, ”Блумфилд”
Голы:
1:0 — 44 Перец, 1:1 — 56 Фрэйзер.
Израиль — Марциано, Эльхамед, Арад, Тиби, Даса, Перец, Менахем (Кайяль, 79), Натхо (Лави, 63), Соломон, Вейсман (Даббур, 74), Захави.
Шотландия — Маршалл, О’Доннелл, Хендри (Кристи, 46), Тирни, Робертсон, Макгинн (Маклин, 74), Мактомини, Фрэйзер (Армстронг, 86), Макгрегор, Хэнли, Адамс (Дайкс, 75).
Предупреждения:
Хендри (28), Перец (81).
Австрия — Фарерские о-ва 3:1 (3:1)
28 марта, 21.45, ”Эрнст Хаппель”
Голы:
0:1 — 19 Наттестад, 1:1 — 30 Драгович, 2:1 — 37 Баумгартнер, 3:1 — 44 Калайджич.
Австрия — Шлагер, Лайнер (Триммель, 76), Траунер, Ульмер, Алаба (Шопф, 64), Баумгартнер (Онисиво, 76), Гриллич, Забитцер, Шауб (Демир, 85), Драгович, Калайджич (Грегорич, 63).
Фарерские о-ва — Нильсен, Ватнсдаль (Андреасен, 59), Давидсен, Наттестад, Ватнхамар, Ханссон (Ольсен, 81), Ватнхамар (Бьярталуйд, 59), Ольсен (Йоханнесен, 58), Ольсен, Эдмундссон (Кнудсен, 74), Соренсен.
Предупреждения:
Гриллич (16), Ольсен (45).
Украина — Финляндия 1:1 (0:0)
28 марта, 21.45, ”НСК Олимпийский”
Голы:
1:0 — 80 Мораес, 1:1 — 89, пенальти Пукки.
Украина — Бущан, Соболь, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваев, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 67).
Финляндия — Йоронен, Араюури, Тойвио, О`Шонесси, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Похьянпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тэйлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пукки.
Предупреждения:
Матвиенко (56), Соболь (81), Камара (87), Бущан (87), Тойвио (90).
Удаление:
Миколенко (88).
Швейцария — Литва 1:0 (1:0)
28 марта, 21.45, ”Кибунпарк”
Гол:
1:0 — 2 Шакири.
Швейцария — Зоммер, Эльведи, Аканджи, Видмер (Фернандеш, 65), Родригес, Шакири (Мехмеди, 80), Варгас (Цубер, 80), Фройлер (Закария, 66), Джака, Сеферович, Эмболо (Гавранович, 66).
Литва — Шведкаускас, Бенета, Вайткунас, Гашпуйтис, Шимкус, Сливка (Элешюс, 75), Дапкус, Ласицкас (Лаукжямис, 58), Черных (Петравичюс, 81), Миколюнас, Новиковас.
Предупреждение:
Черных (42).
Болгария — Италия 0:2 (0:1)
28 марта, 21.45, ”Васил Левски”
Голы:
0:1 — 43, пенальти Белотти, 0:2 — 82 Локателли.
Болгария — Илиев, Сисиньо (Карагарен, 46), Антов, Божиков, Цветанов, Димов, Витанов (Райнов, 88), Чочев, Костадинов (Малинов, 63), Галабинов, Делев (Илиев, 78).
Италия — Доннарумма, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 68), Спинаццола, Ачерби, Сенси (Локателли, 68), Барелла, Инсинье, Верратти (Пессина, 88), Кьеза (Бернардески, 76), Белотти (Иммобиле, 75).
Предупреждения:
Костадинов (57), Вутов (57), Божиков (59), Локателли (83), Бернардески (89).
Косово — Швеция 0:3 (0:2)
28 марта, 21.45, ”стадион Фадиля Вокрри”
Голы:
0:1 — 12 Аугустинссон, 0:2 — 35 Исак, 0:3 — 70, пенальти Ларссон.
Косово — Уйкани, Войвода, Хадерджонай, Алити, Кололи, Зенели (Бериша, 83), Халими (Воца, 75), Целина, Крюэзю, Рашица (Кастрати, 71), Мурики.
Швеция — Нордфельдт, Люстиг, Хеландер, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Линделеф, Ларссон, Ольссон (Сванберг, 90), Классон (Кулусевски, 83), Форсберг, Ибрагимович (Берг, 67), Исак (Квайсон, 68).
Предупреждения:
Мурики (6), Крюэзю (9), Хадерджонай (12), Исак (27), Халими (72), Бериша (88).
Удаление:
Бериша (90).
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