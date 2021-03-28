"Формула-1": Хэмилтон начал сезон с победы, Мазепин вылетел на первом круге
По итогам "Гран-при Бахрейна" лидер "Мерседеса" менее чем на секунду опередил Макса Ферстаппена из "Ред Булл". Третьим дистанцию завершил партнер Хэмилтона — финн Валттери Боттас.
Россиянина Никиту Мазепина развернуло на первом круге его дебютной гонки в ”Формуле-1” и он не смог продолжить заезд.
”Все просто — я допустил ошибку. Шины были еще холодными, я заехал на поребрик, слишком сильно надавил на газ — и в результате меня развернуло. Полностью моя ошибка. Мне очень жаль, я хотел бы извиниться перед командой, потому что они заслуживают гораздо лучшего. Я очень зол на себя и очень извиняюсь перед командой.
Если говорить о уик-энде в целом, то в любой ситуации можно найти позитивные моменты. Я только начал карьеру в ”Ф-1”, провожу на трассе первые дни. Стараюсь учиться. Понятно, что учиться лучше, находясь на трассе, но бывают хорошие дни, а бывают плохие, взлеты и падения. Сегодня было одно из самых болезненных падений”, — рассказал Мазепин после гонки.
Гран-при Бахрейна
Международный автодром Бахрейна
28 марта 2021 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) — 56 кругов
2. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) +0,745
3. Валттери Боттас (”Мерседес”) +37,383
4. Ландо Норрис (”Макларен”) +46,466
5. Серхио Перес (”Ред Булл”) +52,047
6. Шарль Леклер (”Феррари”) +59,090
7. Даниэль Риккардо (”Макларен”) +1.06,004
8. Карлос Сайнс (”Феррари”) +1.07,100
9. Юки Цунода (”Альфа Таури”) +1.25,692
10. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) +1.26,713
11. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) +1.28,864
12. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) +1 круг
13. Эстебан Окон (”Альпин”) +1 круг
14. Джордж Расселл (”Уильямс”) +1 круг
15. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) +1 круг
16. Мик Шумахер (”Хаас”) +1 круг
Сошли:
17. Пьер Гасли (”Альфа Таури”)
18. Николас Латифи (”Уильямс”)
19. Фернандо Алонсо (”Альпин”)
20. Никита Мазепин (”Хаас”)