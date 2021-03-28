28.03.2021, 19:02
"Калев/Крамо" не удержал преимущество в матче с "Локомотивом"
Foto: Marita Brigita Mones, Kalev/Cramo
Таллиннский "Калев/Крамо" в очередном матче Единой лиги ВТБ вел в счете в домашнем матче с "Локомотивом-Кубанью" из Краснодара, но в итоге уступил 94:105.
Гости лучше начали матч и по итогам первой четверти вели 29:26. Однако вторая четверть оказалось за "Калевом", и казалось, хозяева переломить ход матча. Однако решающей оказалась третья 10-минутка, когда "Локо" набрал 33 очка, а в четвертой четверти закрепил преимущество.
Самым результативным у победителей стал литовец Миндаугас Кузьминскас, набравший 20 очков. У "Калева" той же суммой набранных очков отметился Морис Кемп.
В турнирной таблице ”Локомотив-Кубань” находится на четвертом месте с 14 победами и 6 поражениями. "Калев/Крамо" находится на десятой позиции с 6 победами и 15 поражениями. Следующую встречу "Калев" проведет 17 апреля, когда в Таллинн приедут "Химки".
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