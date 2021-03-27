Российские фигуристы выиграли медальный зачет чемпионата мира

Российская пара лидировала после ритм-танца, лучшей она была и в произвольном танце. Для России это первая победа в танцах на льду на чемпионатах мира за последние 12 лет. Последний раз золотые медали в этом виде программы завоевали Оксана Домнина и Максим Шабалин в 2009 году.

Серебряные медали в Стокгольме завоевали американцы Мэдисон Хаббелл/ Захари Донохью - 214,71. Бронзу получили канадцские танцоры Пайпер Гиллес/Поль Пуарье - 214,35.

В медальном зачете чемпионата мира лучший результат показала российская команда - у нее 6 наград (3-1-2). Россияне повторили свое рекордное достижение, которое они показывали на чемпионатах мира в 1998 и 1999 годах. На втором месте США (1-1-0). Замыкает тройку лидеров медального зачета Япония (0-1-1).

Следующий топ-турнир у фигуристов запланирован в Таллинне, где в январе 2022 года пройдет чемпионат Европы. Первенство мира в следующем году намечено во Франция. Между этими турнирами должны пройти Олимпийские игры в Пекине.

Состоятся ли эти турниры в запланированный срок - пока не совсем ясно, поскольку эпидемиологическая ситуация в мире очень непростая.