ФОТО и ВИДЕО | Врачи — о большой вакцинации пожилых в Ида-Вирумаа: ”Спутника” в ближайшее время не предвидится, но мы убеждаем, что наши вакцины хорошие”(70)
Силламяэ
На Силламяэский медицинский центр Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus на эти выходные выделено 100 доз вакцины, в субботу первую дозу вакцины получили 60 пациентов. По словам медсестры центра Надии Кокориной, сбоев в организации вакцинации с утра не было и никто не отказался.
“Для того, чтобы пациенты пришли на прививки, была проведена большая работа. Это большое количество звонков — узнать согласие пациентов, выяснить, есть ли какие-то противопоказания на прививочный день”, — отмечает Кокорина, которая подтверждает, что многие пациенты интересовались, есть ли возможность привиться российской вакциной “Спутник”.
“Поскольку наш регион близко расположен к границе, то, скорее всего, у нас таких желающих больше, чем по всей Эстонии”, — поясняет медсестра.
Пациент силламяэского медцентра Владимир говорит, что с удовольствием привился бы русской вакциной. “Я прочитал в английском журнале Lancet, и там отзывы нейтральных эпидемиологов насчет русского “Спутник V” по всем показателям выше всех этих трех вакцин”, — сравнивает он российскую вакцину с AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
Нарва
Член правления Нарвского центра семейной медицины Валентина Мишенкова отмечает высокую активность горожан в желании вакцинироваться препаратом Moderna. “Еще восьми часов не было, народ уже стоял за дверями нашего офиса”, — удивляется она. И тут же добавляет про "Спутник".
“Спрашивают, безусловно, — отмечает она. — А что спрашивать? Вы сами знаете, “Спутник” в ближайшее время не предвидится. Но мы разговариваем и убеждаем, что наши вакцины хорошие”. Нарвскому центру семейной медицины на эти выходные выделено 400 доз вакцины Moderna.
“Во-первых, я не хочу заболеть и не хочу никого заразить. Я работаю с людьми. Во-вторых, я хочу летом куда-то съездить — это тоже одно из важных условий, чтобы вакцинироваться”, — говорит пациентка Наталия.
В коридорах Нарвской больнице выстроились очереди из желающих получить первую дозу вакцины Moderna.
Член правления Нарвской больницы доктор Олев Силланд также отмечает высокую активность среди желающих вакцинироваться. По его словам, в субботу на вакцинацию приходили и те, кто ранее не регистрировался в очереди в электронной регистратуре. В больнице их тоже принимали.
Доктор приводит в пример одного из пациентов, который пришел на вакцинацию из-за внуков, с которыми часто проводит время и которых боится заразить, в случае, если сам вдруг заболеет коронавирусом.
“Чем больше вакцинированных, тем больше у нас безопасности в обществе”, — обращает внимание Силланд и заверяет, что в субботу в Нарвской больнице особо и не спрашивали про возможность вакцинации “Спутником”.
Пациентка Нарвской больницы Надежда говорит, что боится заразиться ковидом, поэтому и пришла на вакцинацию. Ей вторит другая дама — Нина. “Хочется верить, что вакцина нам поможет. Все-таки с детства нам делали всякие прививки и от много нас спасли”, — говорит Надежда.
Нарва-Йыэсуу
Мерле Харьо — исполнительный руководитель Центра здоровья Corrigo, который организовал вакцинацию в Нарва-Йыэсуу, в отеле Meresuu Spa.
“Мы не можем сказать, что тут прямо очень много желающих вакцинироваться. Те, кто зарегистрировались — получат свою вакцину, но есть и те, кто пришел без регистрации. Мы принимаем всех желающих, кто входит в группу риска”, — говорит Харьо.
Лариса, которая пришла на вакцинацию в Meresuu Spa, практически повторяет слова нарвитянок Надежды и Наталии: “Прививка — это очень хорошее дело, мы с детства все вакцинируемая от тех или других заболеваний. И решили, что от ковида тоже надо, потому что летом планируем поехать куда-то отдыхать”.
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