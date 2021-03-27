Мьянма: захватившие власть военные благодарят Россию, на демонстрациях убиты 16 человек

В пятницу вечером государственное телевидение Мьянмы заявило, что люди не должны участвовать в демонстрациях: "После ужасных трагедий и гибели людей вы должны понимать, что в вас могут выстрелить — в спину или в голову", — было сказано в сообщении.

Власти прямо не говорят, что силы безопасности получили приказ открывать огонь на поражение. Ранее они безосновательно утверждали, что в некоторых людей, погибших во время акций протеста, стреляли из толпы.

Однако подобный тон говорил о решимости не допустить массовых выступлений в День вооруженных сил Мьянмы, который отмечается 27 марта. Он посвящен памяти вооруженного восстания против японской оккупации, начавшегося в 1945 году под руководством Аун Сана. Он был отцом нынешнего лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, которая сейчас находится в тюрьме и подозревается в нескольких преступлениях.

С 1 февраля, когда в Мьянме был совершен военный переворот, во время подавления акций протеста было убито уже больше 320 человек.

"Настоящие друзья"



В прошлые годы на военных парадах в День вооруженных сил Мьянмы присутствовали многие иностранные дипломаты и военные. Однако после переворота страна оказалась в международной изоляции, и единственным представителем другого государства в этот раз был замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александр Фомин.

В ответ на захват власти военными США, Великобритания и Европейский союз ввели против руководства страны санкции.

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин, которому принадлежит власть, поблагодарил Россию за сотрудничество. "Мы ценим участие российских военных, которые сегодня здесь присутствуют. Власти России и все представители российской армии — наши настоящие друзья, хотя мы находимся на большом расстоянии", — сказал Хлаин.