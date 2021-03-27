ГРАФИК | Гигантский контейнеровоз по-прежнему блокирует Суэцкий канал. В очереди скопились почти 240 судов, каждый час простоя стоит 400 млн долларов(4)
Песчаная буря, нулевая видимость и узкий канал с односторонним движением судов… Вот причины драмы контейнеровоза Ever Given. Как выброшенный на мелководье огромный кит, судно, сев на мель, закупорило одну из важнейших артерий мировой торговли. Как назло, именно в самом узком месте Суэцкого канала оно уперлось носом в один его берег, а кормой — в противоположный. Мимо никому не пройти. Попытки с помощью экскаваторов расширить канал в этом месте, а буксирами столкнуть гигантское судно с мели пока успехом не увенчались, пишет Deutsche Welle.
По данным базирующейся в Египте администрации канала — Suez Canal Authority, через двухсоткилометровый канал, соединяющий Красное море со Средиземным, каждый год проходит около миллиарда тонн грузов на 19 тысячах судов. По 50 судов каждый день.
Блокировка Суэцкого канала гигантским контейнеровозом создала крупный затор в Красном море, а количество судов, которые ожидают входа в канал, растет с каждым днем, пишет BBC.
"Это повлияет на графики доставки по всему миру", — предупреждает главный инженер Maersk Ohio Джо Рейнольдс.
Советник президента Египта в пятницу выразил надежду, что ситуация разрешится в течение двух-трех дней. Но эксперты говорят, что если корабль так и не удастся сдвинуть с места, не прибегая к его полной разгрузке, то на решение проблемы могут уйти недели.
По данным компании Leth Agencies, в пятницу своей очереди пройти по каналу ожидали 237 судов: 107 находятся в порту Суэц в Красном море, 41 в середине канала и еще 89 в Порт-Саиде в Средиземном море.
Каждый час простоя кораблей обходится в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает товаров на сумму почти 9,6 млрд долларов в день или 400 млн долларов в час.
Ситуация может серьезно повлиять на логистические цепи по всему миру, предупреждает генеральный секретарь Международной палаты судоходства Гай Платтен, и компенсация непредвиденных расходов в конечном итоге ляжет на плечи потребителей.
"Мы получаем сообщения, что транспортные компании начали перенаправлять свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, самой южной точки Африки. Это дополнительное расстояние в примерно 5600 км и лишние 12 дней пути", — говорит Платтен.
Крупнейшие мировые компании по перевозке грузов Maersk и Hapag-Lloyd сейчас изучают возможность изменения маршрута своих судов.
Первым контейнеровозом, решившим пойти в обход, через мыс Доброй Надежды, стало родственное судно "Эвер Гивен" под названием "Эвер Грит". Оба они эксплуатируются тайваньской фирмой Evergreen Marine.
Как можно вытащить "Эвер Гивен"?
Еще одна попытка снять судно с мели в пятницу провалилась, и теперь спасательная операция сосредоточена на удалении песка и грязи с левой стороны носа судна, заявили технические специалисты "Эвер Гивен".
Судно водоизмещением более 200 тысяч тонн со вторника пытаются сдвинуть с мели буксирами. Однако "Эвер Гивен" так прочно застрял прямо посередине песчаных отмелей, что никакие тросы не могут заставить его пошевелиться.
Теперь аварийные службы хотят сосредоточиться на том, чтобы выкопать песок и ил из-под носовой части судна, чтобы оно смогло двинуться вперед.
Техники говорят, что в распоряжении управления Суэцкого канала есть земснаряд, который способен вычерпывать около 2000 кубометров песка и ила каждый час.
Однако даже при такой эффективной работе для выкапывания ямы, достаточно глубокой, чтобы это могло позволить "Эвер Гивен" сдвинуться с места, потребуются недели.
Еще один вариант освободить Суэцкий канал от затянувшегося пребывания в нем гигантского контейнеровоза — полностью разгрузить корабль от примерно 20 тысяч тяжелых контейнеров. Но и этот способ имеет свои недостатки.
Контейнеры придется перегружать на берег или другие суда при помощи специальных кранов высотой не менее 60 метров.
Помимо того, что разгрузочным кранам будет трудно подойти к судну, неравномерно распределенный вес контейнеров на судне может привести к тому, что корабль просто сломается пополам.