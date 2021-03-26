В Финляндии не успеют ввести новые ограничения до Пасхи
Ограничения на передвижение, спланированные правительством в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, не успеют вступить в силу до Пасхи.
По оценкам, пять парламентских комиссий будут рассматривать законопроект в течение следующей недели. Таким образом, парламентарии не успеют услышать их вердикты и принять решение до пасхальных выходных, поскольку на следующей неделе нет пленарных заседаний.
В пятницу в парламенте прошло бурное обсуждение предлагаемых ограничений на передвижение. Мнения правящих партий и оппозиции разошлись. По мнению оппозиционеров, правительству следовало бы ужесточить уже принятые меры, в частности, пограничный контроль и ограничения на сбор людей.
Премьер-министр Санна Марин обосновала планируемые ограничения на передвижение тем, что действующие меры не привели к спаду числа заражений, и система здравоохранения уже загружена. Она подчеркнула, что Ведомство здравоохранения и социального развития (THL) и министерство соцздрава посчитали новые ограничения необходимыми.
Законопроект ограничивает передвижение граждан на территориях с наихудшей эпидемиологической ситуацией. Ограничения на передвижение и обязательное ношение масок планируют ввести в столичном регионе и в Турку.
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