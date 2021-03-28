ВИДЕО | Первые дни Perseverance на Марсе

Автор видеоролика делает обзор новостей марсохода Perseverance, который успешно сел на красную планету 18 февраля. Некоторые сделанные при этом снимки блогер рассмотрит в данном выпуске. В частности, будут показаны последствия того, что при посадке вместе с кабелем и тросами отделился и небесный кран, который улетел в сторону дельты. Что же это означает и как это отразилось на фотографиях?

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