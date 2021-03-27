ВИДЕО: Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде

Бой-реванш в Гибралтаре начался без разведки. Уже на первой минуте Уайт нанес несколько чувствительных ударов, после которых Поветкина основательно зашатало.

Как и в первом поединке соперников, британский тяжеловес диктовал условия на ринге. Одиночные удары Поветкина практически не наносили ему урона.

На последней минуте четвертого раунда Уайт нанес несколько тяжелых ударов, отправив российского боксера в нокдаун. Поветкин смог встать на ноги, но рефери, оценив его состояние, принял решение прекратить бой.

THE BODY SNATCHER 💥 pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021





Dillian Whyte watches back his KO vs. Povetkin.



"No one can take that punch from me and stand up, no one." 🗣️ pic.twitter.com/WRgXiluG0z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021