28.03.2021, 01:15
ВИДЕО: Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде(4)
Foto: twitter.com/Matchroom
32-летний британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт (28-2) взял убедительный реванш за поражение в августе прошлого года у 41-летнего россиянина Александра Поветкина (36-3) и вернул себе пояс временного чемпиона мира по версии WBC.
Бой-реванш в Гибралтаре начался без разведки. Уже на первой минуте Уайт нанес несколько чувствительных ударов, после которых Поветкина основательно зашатало.
Как и в первом поединке соперников, британский тяжеловес диктовал условия на ринге. Одиночные удары Поветкина практически не наносили ему урона.
На последней минуте четвертого раунда Уайт нанес несколько тяжелых ударов, отправив российского боксера в нокдаун. Поветкин смог встать на ноги, но рефери, оценив его состояние, принял решение прекратить бой.