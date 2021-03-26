”Майор Гром: Чумной доктор”: киноблогер рассказал о том, как у российского кино получилось

В плане сюжета фильм тоже не подкачал: получилось все динамично, захватывающе, ярко, пусть и не без клише, но в каком фильме их сейчас вообще нет? Есть несколько неожиданных поворотов, о которых я пока не буду вам ничего говорить (спойлерный обзор обязательно будет после выхода кино в прокат). Есть что обсудить.

И, пожалуй, на этой ноте пора перейти уже к оценке фильма. И первым делом я отмечу: создатели МАКСИМАЛЬНО дистанцировались от политики, оставили серую мораль, противоречивость поступков героев, а заодно вложили в уста персонажей несколько важных реплик о том, что беззаконие беззаконием, но убивать людей как бы некруто.

Были у меня опасения и из-за политической составляющей. Ведь по сюжету Чумной доктор убивал богачей, сумевших уйти от правосудия за счет денег. А противостоял ему сотрудник полиции, представитель закона. Плюс в оригинальном комиксе были отсылки на реальные митинги, а в условиях 2021 года это ой как актуально.

Первая ласточка экранизаций долетела до нас в 2017 году бодрой короткометражкой ”Майор Гром”. После нее создатели анонсировали целую киновселенную с кучей проектов, первым из которых и должен был стать ”Майор Гром: Чумной доктор”, причем выпустить его обещали еще в 2018-м. Однако затем произошло много событий и перемен (вплоть до смены режиссера и исполнителя главной роли), кино попало в производственный ад. А когда проект становится долгостроем, очень часто ничего хорошего из него не выходит.

Попыток снять супергеройское кино в России уже предпринималось множество. Иногда выходил ненамеренный супергеройский фильм — например, ”Брат”. А иногда снималось специальное подражание западной супергероике, но в рамках отечественного культурного кода (”Черная молния” или, прости господи, ”Защитники”). Однако ”Майор Гром: Чумной доктор” — особый случай. Это первый в истории полнометражный фильм по РОССИЙСКИМ комиксам. И это очень важно, потому что сценаристы работали, имея за плечами годный первоисточник. Судя по отзывам и фан-базе, российские комиксы Bubble выходят очень достойными и захватывающими.

25 марта мне довелось попасть на пресс-показ фильма ”Майор Гром: Чумной доктор”. Выражаю благодарность прокатчику — Walt Disney Studios — за эту возможность. Ну а теперь — к обзору! Сразу предупреждаю: спойлеров не будет, бумага о неразглашении — дело серьезное.

Приятно, что создатели не стали слепо следовать сюжету комикса, а взяли его за основу, кое-что перекроили, кое-что добавили, и на выходе получилось даже интереснее.

Еще более приятно, что фильм по духу и картинке вышел вполне голливудским, но при этом сохранил отечественный дух. Тот баланс, который очень многим картинам не удалось выдержать.

Актеры очень порадовали. Смотрятся в своих ролях как влитые. Поначалу у меня было опасение за главного героя. Тихон Жизневский внешне не производил должного впечатления, в отличие от своего предшественника из короткометражки. Однако незадолго до премьеры ”Чумного доктора” я посмотрел потрясающий фильм ”Огонь”, где Жизневский сыграл одного из пожарных, и с этого момента был спокоен за Грома: герой у актера вышел на славу.

Местами актеры второго плана переигрывают, но в рамках немного утрированного кинокомикса это смотрелось допустимо. Пожалуй, единственная моя претензия — иногда реплики Грома были не очень разборчивые. Особенно когда он бормотал, а на фоне громко играла музыка. Но может, это в кинотеатре со звуком было не очень.

Очень хорош был Сергей Горошко, сыгравший бизнесмена Сергея Разумовского. Он и перед премьерой не выходил из образа, ведя себя довольно экстравагантно.

Исполнители ролей напарников Грома Любовь Аксенова и Александр Сетейкин сыграли весьма типичных персонажей (изворотливая фам-фаталь и назойливый напарник), но в образы попали превосходно.

Но больше всего меня порадовал юный актер Олег Чугунов (как говорится, запомните это имя). Парень выдавал потрясающую актерскую игру за недолгое время на экране. Надеюсь, у него большое будущее.

В общем, актеры справились прекрасно, несмотря на молодость и неопытность: из мастодонтов там был разве что Алексей Маклаков.

Ну и нельзя упомянуть еще одного актера — Санкт-Петербург. Здесь он предстал под стать главному злодею фильма — мрачным и готическим.