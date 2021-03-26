КОНТРОЛЬ ФАКТОВ | В Таллинне построили концентрационные лагеря для больных коронавирусом?

Меэли Лепсон, которая когда-то стояла за группой сторонников лечения MMS в Facebook, написала следующее: "Слышала, что на Астангу и на Палдиском шоссе и еще во многих других местах в Эстонии готовы современные концлагеря, куда полиция по разрешению политиков будет свозить из домов людей, у которых есть "подозрение на вирус". Строители не поняли, что они строят".

Ее пост посмотрели около 45 000 человек, несколько сотен пользователей поделились им и 400 оставили комментарии.

Что же на самом деле? В публикации Меэли Лепсон даже не указано, где именно располагаются эти так называемый концлагеря. На запрос Delfi уточнить их месторасположение она не ответила. Впрочем, в комментариях к своему посту на подобные вопросы пользователей она тоже отвечать не стала — даже когда ей задал вопрос депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс.

Министр внутренних дел Кристиан Яани назвал данную публикацию фейковой новостью. "Подобные злонамеренные фейковые новости не служат ничьим интересам, их очень сложно читать и понять мотивы автора. На самом деле и вовсе не хочется реагировать на подобный поток мыслей, но не могу просто смотреть со стороны", — пишет он.

Так как Лепсон утверждает, что именно полицейские будут сгонять людей в эти "концлагеря, то Delfi решил обратиться за комментарием в Департамент полиции и погранохраны.

Веб-констебль Вилле Ряник назвал публикацию ложной информацией. По ее словам, с началом пандемии коронавируса фейковые новости на эту тему стали частым явлением в сети с целью ухудшить возможность адекватно мыслить у людей.

"В свете подобных публикаций и новостей часто действуют и мошенники, которые такими низкими приемами, к сожалению, пытаются использовать людей, уставших от вируса и ограничений", — добавила она.