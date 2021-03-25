25.03.2021, 21:15
Почему всё больше молодых людей заболевает COVID-19?
Foto: Karin Kaljuläte
Компания CNN отправилась в Бразилию, которая переживает самые тяжёлые дни пандемии. В первый период борьбы с коронавирусом именно пожилые люди составляли большинство из тех, кто болел и умирал от COVID-19. Но с нового года ежедневное количество смертей и случаев заболевания в стране бьёт все предыдущие рекорды. И на фоне этого всплеска возникла тревожная картина — всё больше молодых людей тяжело заболевают и умирают от COVID-19. Вопрос в том, почему. Большее количество молодых людей заражается новыми штаммами? Повышает ли поведение молодых людей риск заражения? Может ли это быть комбинацией одного и другого?