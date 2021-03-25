Адвокат: Навальный в ”крайне неблагополучном” состоянии(104)
По словам Михайловой, у Навального сильные боли в течение четырех недель, но он запрещал об этом рассказывать.
”Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле”, — рассказала Михайлова.
Из лекарств ему дают ибупрофен в таблетках и в виде мази. Навальному также проводили МРТ, но диагноз не сообщили.
Об ухудшении здоровья Навального стало известно накануне. Его адвокатов с утра 24 марта к нему не пускали, увидеться с ним удалось днем 25 марта.
Навальный передал из колонии два заявления к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и генеральному прокурору, в которых он требует обеспечить ему непрерывный восьмичасовой сон и допустить врача. Заявления он передал через своих адвокатов, их опубликовали на сайте политика.
В одном заявлении Навальный требует допустить к нему врача Алексея Баринова, а также провести проверку колонии из-за систематического отказа в медицинской помощи.
Во втором заявлении он требует перестать будить его каждый час по ночам из-за того, что его признали ”склонным к побегу”. Он также требует признать незаконными действия сотрудников и администрации колонии.
Навальный пишет, что 19 марта был осмотрен врачом-неврологом, который должен был указать диагноз в медкарте политика. При этом он отмечает, что до сих пор не знает диагноз, а из лекарств ему дают только ”Ибупрофен”.
”Считаю, что ухудшение моего состояние — это прямое следствие действий и бездействия сотрудников органов ФСИН, осознанно направленных на отказ в должной медицинской помощи и на подрыв моего здоровья”, — пишет Навальный. Также политик отмечает, что руководство колонии не допустили к нему врача Алексея Баринова и не передало рекомендованные им лекарства.
Также Навальный ссылается на приказ Минюста, который гарантирует заключенным непрерывный восьмичасовой сон. При этом, как пишет политик, восемь раз за день к нему подходит сотрудник ФСИН, снимает Навального на камеру и комментирует это вслух. ”Очевидно, <…> подобные действия лишают меня сна, то есть фактически ко мне применяется пытка бессонницей”, — пишет Навальный.
Навальный отбывает наказание в колонии №2 в Покрове — он называл ее ”концлагерем в 100 километрах от Москвы”. В последний раз политик публиковал рассказ о своей жизни 22 марта.
В начале февраля Навальному изменили условный срок на реальный по делу ”Ив Роше”, его задержали в аэропорту после возвращения из Германии, где он лечился от отравления ”Новичком” — следы вещества в его организме нашли три европейские лаборатории.
Власти России факт отравления отрицают, уголовное дело не заводилось.