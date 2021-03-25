Женский футзал: на радость арабским шейхам

Женский футзал в Кувейте начали культивировать с начала 2019 года. Любопытно, что сразу, без проб и раскачек был запущен чемпионат страны и создана национальная сборная. Тренером главной команды была назначена титулованная иранка Шарзад Мозафари. С тех пор в Кувейте успели провести три розыгрыша чемпионата, и в последнем из них появился весомый украинский след.

В сезоне 2020/21, к сожалению, приняло участие наименьшее количество команд за всю историю - только 5. Формат розыгрыша предусматривал регулярный чемпионат по двухкруговой системе и полуфинальные серии плей-офф (до 2 побед), а также матчи за медали, состоящие из одного поединка.

Перед стартом сезона действующий чемпион «Аль-Кувейт» взял в аренду двух игроков тогда еще «Будстар-НПУ» (сейчас - «Университет Драгоманова») и сборной Украины - Юлию Форсюк и Ксению Гриценко. К сожалению, первые три тура украинки пропустили. На это повлияло множество факторов - как сложная эпидемиологическая ситуация в мире, так и смерть эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха. В стране был объявлен десятидневный траур, из-за чего невозможно было оформить документы.

После этого Гриценко сыграла во всех матчах (5 игр регулярного чемпионата + 3 матча плей-офф), а Форсюк пропустила только матч с «Аль-Фататы» (2: 5), потому что получила красную карточку в предыдущей игре. На счету Ксении 20 голов и 7 голевых передач, а Юлии - 12 точных ударов и 10 ассистов.

В январе текущего года украинскую диаспору пополнила еще одна представительница сборной Украины и киевского «IMS-НУХТ» Анастасия Клипаченко. Она присоединилась к составу серебряного призера «Аль-Араби» (Доха). К сожалению, из-за того же карантина и других бюрократических заморочек она не смогла приехать в Кувейт раньше. Анастасия успела сыграть лишь в 3 решающих матчах - двух полуфинальных и «малом финале» - матче за бронзу. Впрочем, и за это время украинка успела завить о себе во весь голос, забив 6 голов и отдав 2 голевые передачи.