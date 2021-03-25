Парижские таймы. Про что стоит помнить после игры во Франции
7 октября 2020 года сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории, уступив в Париже французам 1:7. Менее чем через полгода, 24 марта 2021 года, во время нового визита во все тот же Париж, играя на том же ”Стад де Франс”, украинцы сыграли вничью 1:1. Как кажется, без первого матча такого результата второй игры точно не было бы.
Дешам наверняка напоминал своей команде об обстоятельствах, при которых был получен первый результат. Тогда в сборной Украины из-за травм и ковида дело дошло до того, что в запасе оказался Александр Шовковский, а на поле вышел в лучшем случае второй состав. У французов тоже была не основная обойма, но в случае, когда ты можешь собрать приличную команду из игроков каждой из топ-5 лиг Европы, отсутствие игроков основы переносится несколько легче.
В марте из той основы, что тогда вышла у ”трехцветных”, сохранились только Павар и Жиру. Шевченко выставил вроде бы немало из того ”старта”, сразу пятерых — Бущана, Забарного, Миколенко, Шапаренко и Малиновского. Вот только стопроцентно основными из них до игры можно было считать только Миколенко и Малиновского, да и тот же Виталий тогда играл в центре в четверке защитников, а сейчас слева в пятерке.
По сути, французам противостояла другая команда. И дело не только в том, что у нас снова кадровые проблемы, о чем снова было известно задолго до игры. Дело еще и в подходе к игре. Тогда Шевченко решил даже с теми, кто есть, сыграть ”от себя”, пытаясь комбинировать и отвечать атакой на атаку. Не совсем без оснований: ранее в таком стиле удалось разорвать сербов и примерно полчаса, до создания счета 2:0, быть лучше португальцев.
С французами фокус не удался, это наложилось на болезненные ощущения от разгрома, учиненного испанца за месяц до того — и после этого игра сборной с топ-командами стала более закрытой. Так было с немцами до мяча Малиновского в концовке, так вышло с Испанией, где удалось взять реванш, так наверняка было бы с Швейцарией, если бы матч все же прошел. Новая игра с Францией по схеме 5-4-1 — апогей этого тренда.
Вероятно, не помогло бы даже это, мало кто говорил о реальности взять очки в Париже. Но нам очень серьезно помогли два обстоятельства. Первое — несмотря на то, что Дешам, как уже упоминалось, наверняка пытался донести своим, что это совсем другая Украина, шапкозакидательское настроение у французов точно было. Команда откровенно не включала всю мощь после относительно быстрого гола и до счета 1:1. Кажется, только Гризманн действовал в привычно напористой манере, которую от него все не могут дождаться в ”Барселоне”. Остальные же ждали, что сборная Украины сама упадет в руки.
Могло случиться и такое — и тут время вспомнить о втором важнейшем факторе, прямо повлиявшем на течение матча. Отсутствие VAR в таких квалификации на чемпионат мира откровенно удивляет. Ок, вы считаете, что не можете обеспечить равные условия для системы на всех стадионах, но зачем отключать ее на тех аренах, где для этого есть все?
До матча в Париже довелось посмотреть игру голландцев с турками, где в первом тайме было 3 важнейших решения. Сначала игрок турок сыграл рукой в своей штрафной после углового, судья Майкл Оливер промолчал, а в контратаке турки забили гол. Затем Оливер поставил 11-метровый после не самого ”чистого” падения турецкого футболиста, а под занавес тайма, когда голландцы подавали еще один угловой, решил не засчитывать гол в эпизоде, когда мяч был вынесен защитником из пустых ворот.
Я не говорю, что Оливер, один из сильнейших арбитров мира, наошибался или должен был принять другие решения в каждом из трех эпизодов. Но то, что он мог принять иные решения, будь у него возможность использования VAR и системы автоматического определения голов — это факт. И с этим фактом нам придется жить весь отбор, считая моменты, когда все могло пойти иначе.
В парижском матче таких эпизодов было минимум четыре — и судьи приняли по два решения в пользу каждой из команд, две чистых ошибки и два момента ”на усмотрение”. В первом из эпизодов немец Штилер и его бригада прозевали сначала офсайд у Павара, а затем игру рукой у Гризманна, предшествовавшую его шедевральному удару. Но сразу же после этого ”исправился”, когда Бущан снес Комана. Чистая красная, и останься мы при счете 1:0 в пользу французов вдесятером — результат мог бы и приблизиться к октябрьскому.
Во втором тайме были менее очевидные эпизоды: сначала Забарный ткнул рукой в лицо Мбаппе в штрафной площадке, разбив тому губу. После введения VAR такие пенальти чаще ставят, чем не ставят — упомянутая в правиле 12 формулировка ”мешает продвижению соперника с физическим контактом”, легко трансформируется в пенальти в случае, если дело происходит в штрафной. Можно апеллировать к тому, что это против духа игры, но факт остается фактом.
А спустя несколько минут уже украинцы могли претендовать на пенальти, когда мяч после подачи Миколенко нашел руку Дембеле в штрафной. Штилер промолчал — видимо решив, что 11-метровые он сегодня будет давать только если кому-то оторвут голову или хотя бы ногу. Его право и после ничейного результата в матче, где официальный сайт УЕФА насчитал Украине 0 ударов в створ ворот, грешно жаловаться на результат, но просто стоит запомнить: это определенно не последний матч отбора, после которого судейство будет о(б)суждаться очень активно.
Что заслуживает положительных отзывов уже сейчас, так это характер сборной Украины и ее игра в обороне. Если атакующие потуги красноречиво характеризует тот самый ноль из предыдущего абзаца, то в защите все было достаточно пристойно. Да, могли пропустить заметно больше одного, будь Жиру точнее в первом тайме или, скажем, пробей Кимпембе в концовке после углового в угол ворот, а не прямо в Бущана. Но сложно назвать сборную, против которой нынешняя Франция не имела бы перевес по моментам.
Украина достаточно эффективно сдерживала соперников, последняя 15-минутка первого тайма и аналогичный отрезок в начале второго вообще прошли без угроз для Бущана. А затем уже сам Георгий выручил, когда надо было, потянув удар Комана и выловив из-под перекладины мяч после навеса-срезки Эрнандеса. Единственной помаркой стала разве что неуверенная игра в моменте перед тем, как случился тот самый эпизод имени Мбаппе-Забарного, но как для 90 минут против такого соперника — вышло очень пристойно. Такие действия вратаря наверняка помогли действовать собранно и защитникам, которые где числом, где умением, но вытягивали — и, самое главное, не ломались психологически.
Последнее крайне важно и, возможно, не менее круто, чем та манера игры, в которой команда Шевченко действовала против сербов с португальцами. Да, нынешняя сборная выглядит не так ярко в атаке, по крайней мере, против топовых соперников. Но то, что она пусть не всегда (помним о выездной игре с немцами), но все же способна держать удар — это достижение.
В НБА есть поговорка, которая с легкой руки Алекса Фергюсона как-то попала и в футбол: согласно ней атака выигрывает вам матчи, а защита — титулы. Мы вряд ли можем надеяться на титулы крупных турниров. Но на то, что команда будет добиваться результата с теми, кто уже завоевывал эти титулы — вполне. Несмотря на все оговорки про судейство, этот результат и игра в защите точно запомнятся и войдут в историю сборной. Войдет ли в нее и весь остальной отбор — узнаем совсем скоро.
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