Парижские таймы. Про что стоит помнить после игры во Франции

С французами фокус не удался, это наложилось на болезненные ощущения от разгрома, учиненного испанца за месяц до того — и после этого игра сборной с топ-командами стала более закрытой. Так было с немцами до мяча Малиновского в концовке, так вышло с Испанией, где удалось взять реванш, так наверняка было бы с Швейцарией, если бы матч все же прошел. Новая игра с Францией по схеме 5-4-1 — апогей этого тренда.

По сути, французам противостояла другая команда. И дело не только в том, что у нас снова кадровые проблемы, о чем снова было известно задолго до игры. Дело еще и в подходе к игре. Тогда Шевченко решил даже с теми, кто есть, сыграть ”от себя”, пытаясь комбинировать и отвечать атакой на атаку. Не совсем без оснований: ранее в таком стиле удалось разорвать сербов и примерно полчаса, до создания счета 2:0, быть лучше португальцев.

В марте из той основы, что тогда вышла у ”трехцветных”, сохранились только Павар и Жиру. Шевченко выставил вроде бы немало из того ”старта”, сразу пятерых — Бущана, Забарного, Миколенко, Шапаренко и Малиновского. Вот только стопроцентно основными из них до игры можно было считать только Миколенко и Малиновского, да и тот же Виталий тогда играл в центре в четверке защитников, а сейчас слева в пятерке.

Дешам наверняка напоминал своей команде об обстоятельствах, при которых был получен первый результат. Тогда в сборной Украины из-за травм и ковида дело дошло до того, что в запасе оказался Александр Шовковский, а на поле вышел в лучшем случае второй состав. У французов тоже была не основная обойма, но в случае, когда ты можешь собрать приличную команду из игроков каждой из топ-5 лиг Европы, отсутствие игроков основы переносится несколько легче.

7 октября 2020 года сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории, уступив в Париже французам 1:7. Менее чем через полгода, 24 марта 2021 года, во время нового визита во все тот же Париж, играя на том же ”Стад де Франс”, украинцы сыграли вничью 1:1. Как кажется, без первого матча такого результата второй игры точно не было бы.

Вероятно, не помогло бы даже это, мало кто говорил о реальности взять очки в Париже. Но нам очень серьезно помогли два обстоятельства. Первое — несмотря на то, что Дешам, как уже упоминалось, наверняка пытался донести своим, что это совсем другая Украина, шапкозакидательское настроение у французов точно было. Команда откровенно не включала всю мощь после относительно быстрого гола и до счета 1:1. Кажется, только Гризманн действовал в привычно напористой манере, которую от него все не могут дождаться в ”Барселоне”. Остальные же ждали, что сборная Украины сама упадет в руки.

Могло случиться и такое — и тут время вспомнить о втором важнейшем факторе, прямо повлиявшем на течение матча. Отсутствие VAR в таких квалификации на чемпионат мира откровенно удивляет. Ок, вы считаете, что не можете обеспечить равные условия для системы на всех стадионах, но зачем отключать ее на тех аренах, где для этого есть все?

До матча в Париже довелось посмотреть игру голландцев с турками, где в первом тайме было 3 важнейших решения. Сначала игрок турок сыграл рукой в своей штрафной после углового, судья Майкл Оливер промолчал, а в контратаке турки забили гол. Затем Оливер поставил 11-метровый после не самого ”чистого” падения турецкого футболиста, а под занавес тайма, когда голландцы подавали еще один угловой, решил не засчитывать гол в эпизоде, когда мяч был вынесен защитником из пустых ворот.

Я не говорю, что Оливер, один из сильнейших арбитров мира, наошибался или должен был принять другие решения в каждом из трех эпизодов. Но то, что он мог принять иные решения, будь у него возможность использования VAR и системы автоматического определения голов — это факт. И с этим фактом нам придется жить весь отбор, считая моменты, когда все могло пойти иначе.