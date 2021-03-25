Проект "Изолента": кино, спа и картинная галерея своими руками, или как не сойти с ума, постоянно находясь дома

"Мы очень любим вести активную культурную жизнь: путешествовать, посещать музеи, кино, театры, выставки и рестораны. В сложившейся сложной ситуации пробуем воссоздать атмосферу и делиться позитивом. Всем крепкого здоровья, стальных нервов и только позитивного настроя!" — рассказывает Елена и приглашает всех читателей познакомиться с их персональной картинной галереей на дому.

Елена с дочками Маргаритой и Бенитой уже посетили: Home Spa, Home Cinema, Home Gallery. В планах посетить Home Resto, Home Fitness и ещё много классных мест. Продолжение следует!

Home Gallery:

Home Spa:



Home Cinema:





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