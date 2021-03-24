24.03.2021, 22:41
Комик Джимми Фэллон о вакцинации Путина: обычно если русским что-то вкалывают, то их либо травят, либо готовят к Олимпиаде(33)
Популярный американский комик Джимми Фэллон в своей юмористической программе The Tonight Show высказался о вакцинации президента России Владимира Путина.
23 марта Владимир Путин, по сообщению его пресс-секретаря Дмитрия Песокова, вакцинировался от коронавируса, однако россиянам не показали ни видео вакцинации, ни назвали сам препарат. Фэллон отметил и этот факт:
- Чем вакцинировался Путин, нам не сказали. Возможно, это "Спутник", "КовиВак" или "Смирнофф и Смирнофф", - с улыбкой произнес он.
Чем отличалось вакцинирование Путина от такой же процедуры других мировых лидеров, читайте ЗДЕСЬ. А также смотрите видео выступления Фэллона.
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