Комик Джимми Фэллон о вакцинации Путина: обычно если русским что-то вкалывают, то их либо травят, либо готовят к Олимпиаде

23 марта Владимир Путин, по сообщению его пресс-секретаря Дмитрия Песокова, вакцинировался от коронавируса, однако россиянам не показали ни видео вакцинации, ни назвали сам препарат. Фэллон отметил и этот факт:

- Чем вакцинировался Путин, нам не сказали. Возможно, это "Спутник", "КовиВак" или "Смирнофф и Смирнофф", - с улыбкой произнес он.

Чем отличалось вакцинирование Путина от такой же процедуры других мировых лидеров, читайте ЗДЕСЬ. А также смотрите видео выступления Фэллона.

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