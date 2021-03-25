ВИДЕО | Аккуратность? Не слышали! Курьер Omniva бросает посылки, как баскетбольный мяч в корзину

По словам очевидца, многие коробки падали на землю. RusDelfi отправил видео почтовой службе и попросил прокомментировать ситуацию.

"Хоть каждая посылка и должна быть упакована так, чтобы выдерживать незначительные удары, подобному поведению нет оправданий", — прокомментировал видео руководитель центра раздачи товаров Omniva Реэт Паюс.

"Каждая посылка и ее безопасность для нас важны, поэтому приносим извинения за подобное поведение. Еще раз заверим, что это исключительный случай и подобные действия недопустимы. Мы поговорили с работником и гарантируем, что подобное впредь не повторится", — заверил Паюс.

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