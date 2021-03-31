"Обидно, что очень посредственного режиссера называют гением": киноблогер критикует "Лигу справедливости" Зака Снайдера

Еще один персонаж, который был вырезан из театральной версии — Марсианский охотник. И что я вам скажу? Да слава богу, что был вырезан, господи ты боже мой, нахрена он там вообще? Сцена с ним и Лоис не имеет никакого смысла и сильно обесценивает эмоциональную связь ее с несостоявшейся тещей.

Тут, правда, стоит отметить, что скорее Снайдер стал заложником обстоятельств. Ему пришлось снимать сразу же фильм про команду супергероев, большинство из которых нуждались в представлении. И за приемлемое кинотеатральное время показать их всех было бы просто нереально. Отсюда и четыре часа режиссерской версии. Если бы студия не бежала впереди паровоза, а спокойно развивала бы вселенную, к этому фильму мы бы подошли, уже имея за спиной раскрытых героев.

Конечно, избежать сравнений с театралкой не получится, но делать это нужно очень аккуратно. Дело в том, что на театральную версию было выделено всего два часа, на Снайдеркат — в два раза больше. Естественно, прокатывать фильм четыре часа никто бы не дал, и в любом случае кино ждала бы суровая нарезка. Примерно так и пришлось поступить Уидону. Под нож сильнее всего попала линия Киборга и отсылки к Дарксайду. Пострадало ли кино от этого? По мне скорее нет, чем да. Дарксайд был приятной пасхалкой, но особо не развивал сюжет, а был лишь трейлером будущих фильмов. Что касается Киборга, то с одной стороны жалко, что его так сильно порезали и лишили сильной драмы. Но с другой… Воскресший из мертвых получеловек-полумашина, у которого сохранились эмоции и он не знает, человек он или машина… Отец, который не уделяет внимания сыну, а потом жертвует собой. В общем, куча ходов и тропов, которые уже заезжены до дыр.

Ладно, я в этом плане необъективен. Мне реально обидно, что очень посредственного режиссера называют гением и до неадекватности обожают его отвратительного ” Бэтмена против Супермена ” (реально, фанатики до откровенного хамства опускаются, защищая этот ужасный фильм). И еще обиднее, что за театральную версию ”Лиги справедливости” мочат изо всех орудий талантливого Джосса Уидона, оказавшегося не в том месте и не в то время и не по своей вине.

Конечно, велика вероятность, что на меня набежит церковь Свидетелей Святой Марты и начнет доказывать, что я просто тупой и не понял Великой Задумки Режиссера и что Снайдер снял гениальнейший фильм со времен Гражданина Кейна, а Уидон пришел и все испортил и я тупое марвеловское быдло ему поддакиваю. Но я никогда не прогибался под общественное мнение и всегда был искренен перед собой. Если мне не нравятся ”Логан”, ”Тор: Рагнарек”, ”Бэтмен против Супермена” и Снайдеркат, то я буду об этом говорить.

Главный минус снайдерката — это отсутствие единственной сцены из театралки, над которой я посмеялся. Когда Аквамен случайно садится на лассо истины и начинает рассказывать, как ему страшно. Это было реально смешно. Остальное… Ну на легкую улыбку тянет.

Возвращаясь к фильму. Если не брать в расчет детали, описанные выше, глобально фильм остался таким же. Фанаты ждали, что выйдет какое-то новое слово в супергероике, которое полностью изменит представления о задумках Его Снайдершества. А вышла та же Лига справедливости, без замазанных усов Кавилла, с расширенной линией Киборга и в два раза увеличенной длительностью. Даже шутки, которые ставили в вину Уидону, преимущественно остались в снайдеркате, а значит принадлежат Снайдеру.

”Капец он умный!” — восхищались фанаты в комментариях. ”Ну и зачем это все было?” — недоумеваю я сейчас. Какой смысл был саботировать утвержденный образ ради своих хотелок, если черный костюм не меняет в принципе ничего? Он не символизирует какие-то гиперважные изменения в его характере и поведении (ну он же это, Зоду в первом фильме башку свернул в своем красно-синем наряде).

Сам Снайдер рассказывал, как он настаивал на этом черном костюме, а когда студия отказалась, пошел на хитрость: попросил художника по костюмам сделать наряд Супермену такой, чтобы его можно было перекрасить на постпродакшне. И именно поэтому в театральной версии его наряд выглядит так нелепо — с выделяющимися подкладками.

Но закончить я все же хочу на позитиве. Есть один момент Снайдерката, который лучше и театралки, и вообще всего остального Снайдерката. Как в ”Росомаха: Бессмертный” сцена после титров оказалась лучше всего остального фильма, так и здесь небольшой отрывок в самом конце оказался лучше всего, что было до него.

Я говорю о постапокалиптичном будущем в кошмаре Бэтмена. И вот эта сцена просто великолепна. В ней почти нет действия, но при этом она смотрится на одном дыхании. Возможно, потому что в ней некуда было впихнуть любимое снайдеровское слоу-мо. В ней работает все: диалоги персонажей, их внешний облик, атмосфера, цвет… Насколько я понимаю, именно эту сцену снимали уже отдельно в 2020 году. И вот по этой сцене я бы посмотрел полнометражку от Снайдера. Но только с одним условием: чтобы рядом сидел наблюдающий и бил Зака по рукам, когда он в очередной раз начнет слоу-мо пихать не к месту. Тогда бы мог получиться шикарный фильм, и фирменная чрезмерная серьезность Снайдера пошла бы ему на пользу.

Ну а в завершении я бы еще раз хотел заступиться за Джоса Уидона. Мне реально жаль, что на этого человека повесили всех собак за неудачу с ”Лигой справедливости”. Снайдер не сделал основной сюжет лучше, а сам Уидон оказался зажат в сроки и хотелки студии, вынужден был сделать хоть что-то приемлемое из чужого материала, который требовали сократить в два раза. И все это — в обмен на обещание дать ему снять фильм про Бэтгерл. А по итогу никакого фильма про Бэтгерл Уидону снять не дадут, а после скандального развода еще и убирают его из всех остальных проектов… Ну а его Снайдершеству не мешало бы иногда снимать корону и проявить уважение к коллеге. Потому что когда Уидона начали поливать говном, он ни разу не вступился за него, не поблагодарил за то, что он закончил его работу. Напротив, Снайдер всячески подчеркивал, что не хочет ничего слышать о театральной версии ”Лиги справедливости” и не собирается ее смотреть. А ведь одной реплики в духе ”но я совершенно не виню мистера Уидона, он сделал все, что мог в таких условиях” было бы вполне достаточно.

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