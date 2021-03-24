ВИДЕО | Британский штамм составляет 70% от числа заражений, Таллинн компенсирует 30 евро за первый день больничного. Кылварт и Попов говорят о ситуации с коронавирусом

В еженедельной пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Пресс-конференция началась на минуту позже, поскольку Таллинн принимал участие в общеевропейской акции "Минута молчания".

Аркадий Попов:

Ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, что дает опреденный оптимизм. За неделю мы увидели прирост в районе 2%. Стабилизировалось число тех, кто требует больничного лечения. Но 100-процентного оптимизма у меня нет, поскольку цифры стабилизировались на высоком уровне. Показатель R у нас больше 1, а значит, количество больных растет. В Харьюмаа у нас 1,06, а в Пярну даже 1,2. Пока не происходит регрессии эпидемиологического процесса. Если мы сравним с Литвой и Великобританией, то эффект после введения ограничительных мер там достигался в течение короткого времени. У нас зафиксировался на высоком уровне.

Чем больше нагрузка на медицинскую систему, тем больше изматывается персонал, увеличивается риск ошибок. Ближайшие дни дадут нам ответ на вопрос, что делать дальше. Нужно терпение. Если опасная стабилизация на высоком уровне продолжится, то нужно будет думать о дополнительных ограничениях.

О вакцинации: главная проблема — это недостаток вакцин. Врачи готовы, но нам приходится мириться с теми цифрами, которые мы имеем. Все те правила, которые предприняты со стороны государства, должны быть задействованы. Тем более, что в Эстонии быстро распростаняется британский штамм коронавируса, который составляет уже порядка 70%.

Михаил Кылварт: