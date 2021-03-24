ВИДЕО | Британский штамм составляет 70% от числа заражений, Таллинн компенсирует 30 евро за первый день больничного. Кылварт и Попов говорят о ситуации с коронавирусом(21)
В еженедельной пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
Пресс-конференция началась на минуту позже, поскольку Таллинн принимал участие в общеевропейской акции "Минута молчания".
Аркадий Попов:
Ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, что дает опреденный оптимизм. За неделю мы увидели прирост в районе 2%. Стабилизировалось число тех, кто требует больничного лечения. Но 100-процентного оптимизма у меня нет, поскольку цифры стабилизировались на высоком уровне. Показатель R у нас больше 1, а значит, количество больных растет. В Харьюмаа у нас 1,06, а в Пярну даже 1,2. Пока не происходит регрессии эпидемиологического процесса. Если мы сравним с Литвой и Великобританией, то эффект после введения ограничительных мер там достигался в течение короткого времени. У нас зафиксировался на высоком уровне.
Чем больше нагрузка на медицинскую систему, тем больше изматывается персонал, увеличивается риск ошибок. Ближайшие дни дадут нам ответ на вопрос, что делать дальше. Нужно терпение. Если опасная стабилизация на высоком уровне продолжится, то нужно будет думать о дополнительных ограничениях.
О вакцинации: главная проблема — это недостаток вакцин. Врачи готовы, но нам приходится мириться с теми цифрами, которые мы имеем. Все те правила, которые предприняты со стороны государства, должны быть задействованы. Тем более, что в Эстонии быстро распростаняется британский штамм коронавируса, который составляет уже порядка 70%.
Михаил Кылварт:
Мы все обратили внимание на обращение премьер-министра. Оно сводилось к тому, что ситуация критическая, до лета мы не выберемся из локдауна, а политики должны обратиться к избирателям. А особенно к русскоязычным избирателям. Часто в последнее время формулируется претензия к городским властям, что лично я, например, не общаюсь со своими избирателями. Мне эта риторика казалась политической, а не содержательной, но последнее время я стал подозревать, что у некоторых политиков именно такое представление о коммуникации. Наверное, я должен осознать, исходя из последних событий, в чем заключалась ошибка городских властей. Видимо, в том, что я не сделал правильный пост на фэйсбуке.
Но если говорить серьезно, то кризисная коммуникация — это системная работа. Мы говорим о проблемах с коронавирусом с сентября месяца. Странно приводить такую статистику, но я должен обратить внимание, что в газете "Столица" было опубликовано 35 статей. В том числе 5 о вакцинации. Не говоря о том, что в последнее время в каждом номере публикуются материалы, есть договор с телеканалом ETV+, были запущены несколько социальных кампаний на двух языках, мы с осени прошлого года раздаем маски населению. Подобное отношение свидетельствует о непонимании корня проблем, а значит, сложно рассчитывать на адекватные действия по разрешению кризиса.
Понимание, что необходима вакцинация не 100-процентная не только у русскоязычных жителей Таллинна, но и у эстонцев. Поэтому для меня всё ещё остается вопросом, что означают эти послания — общаться с русскоязычными избирателями. Послания не должны зависеть от национальности и языка общения.
Когда на прошлой неделе проходила запись на вакцинацию, она закончилась за полдня. Может, государству обеспечить достаточные условия для вакцинирования? Есть разные факторы, которые влияют на ситуацию: это низкий уровень зарплат, плотность населения в некоторых районах, но не национальность.
Начиная с завтрашнего дня, город будет компенсировать таллиннцам первый день больничного листа в объеме до 30 евро. Компенсация не будет зависеть от диагноза. Наш посыл — если вы заболели, оставайтесь дома. Болезнь распростаняется на рабочих местах, не нужно создавать дополнительную угрозу для своих коллег. Мы пониманием, что люди не остаются дома, потому что боятся потерять в деньгах.
Метод начнет действовать с завтрашнего дня, но заявки можно будет подавать с 15 апреля, разумеется, по интернету. Метод действует до конца апреля, но может быть продлен.
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