Протесты в Беларуси возобновятся? Как оппозиция готовится ко Дню Воли

Впрочем, по его словам, еще до получения официального отказа оппозиционеры осознавали, что вероятность положительного решения близка к нулю. Глава движения "За свободу" напомнил, что в день подачи заявки председатель КГБ Иван Тертель заявил, что 25-27 марта в Беларуси ожидаются провокации. По выражению Тертеля, они готовятся за границей, а крайними станут белорусские оппозиционеры, находящиеся в стране.

Для разрешения на проведение массового мероприятия в Беларуси заявители должны получить добро ряда госорганов, среди которых "скорая помощь", милиция и коммунальные службы. Со "скорой" оппозиционеры договор заключили, а вот МВД 22 марта прислало отрицательный ответ, сославшись на коронавирус и призывы экстремистского характера в телеграм-каналах. В итоге 23 марта заявители получили окончательный отказ Мингорисполкома. "Если бы заявка была удовлетворена, я уверен, что вышли бы тысячи людей", — делится Губаревич.

На такой шаг оппозиция пошла для того, чтобы избежать задержаний и избиений, которые сопровождают практически каждый выход протестующих на улицы. "Мы хотели дать белорусскому обществу легально собраться. Это могло дополнительно мобилизовать огромное количество людей", — рассказал DW глава движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Хотя все предыдущие акции протеста были несанкционированными, празднование Дня Воли в Беларуси попытались согласовать с властями. 9 марта титульная оппозиция — движение "За свободу", общественная организация БНФ "Адраджэнне" и Белорусская социал-демократическая партия — подали в Мингорисполком заявку на проведение шествия, митинга и концерта.

В этом году День Воли имеет особое значение: уже более семи месяцев в стране не прекращается политический кризис, который начался после президентских выборов в августе 2020 года. И оппозиция надеется, что именно 25 марта белорусы возобновят массовые уличные акции протеста, которые практически полностью прекратились с наступлением зимы.

День Воли, который в Беларуси отмечают 25 марта, всегда был знаковой датой для многих белорусов. После обретения страной независимости белорусская оппозиция проводила митинги и демонстрации, празднуя день, когда в 1918 году была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР).

Кроме того, власти не раз выступали с предупреждением о "горячей весне" и "кукловодах, которые готовят свержение конституционного строя". А объединение бывших сотрудников правоохранительных органов BYPOL сообщало, что силовики тренируются разгонять протесты и даже планируют привлечь к этому военных.

Так как разрешенного мероприятия на День Воли не будет, минская милиция призвала белорусов воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта. "Основная цель провокаторов — дестабилизация обстановки в городе, инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции", — отметил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб, предупредив, что будут приняты все необходимые меры для поддержания порядка.

Будут ли оппозиционеры звать белорусов на улицы?

Впрочем, будет ли в действительности массовая акция протеста в День Воли в Беларуси, пока не ясно. Хотя информация о ней появилась в телеграм-каналах, Единственный политики, кто призвал белорусов выходить на улицы, — глава Народного антикризисного управления (НАУ) и член президиума Координационного совета Павел Латушко. Он предложил 25 марта выйти на центральные улицы городов по всей стране.

В комментарии для DW Латушко уточнил, что его план состоит из двух пунктов — украшения дворов к празднику, а также прогулки: "Пока это не марш и не митинг, это праздничная прогулка по тротуарам, не по проезжей части, чтобы вновь вернуть белорусам уверенность и открыть протестную весну". По мнению главы НАУ, несмотря на репрессии, белорусы готовы вернуться на улицы и продолжить борьбу за свои права.