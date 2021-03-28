Проверено Медиа
28.03.2021, 21:55

Правда ли, что англичане признали Василия Ливанова лучшим Шерлоком Холмсом всех времён?

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На постсоветском пространстве повсеместно считается, что народный артист РСФСР был назван лучшим Холмсом даже на родине великого сыщика. Проверено Медиа разбираются, так ли это.

Факт признания британцами заслуг Ливанова часто фигурирует в посвящённых ему материалах и передачах. Иногда — без уточнения обстоятельств (”Ливанов и Виталий Соломин, исполнивший роль доктора Ватсона, были признаны англичанами лучшей парой Шерлока Холмса и доктора Ватсона”, телерадиокомпания ”Мир”, репортаж к 85-летию актёра). Однако в основном в СМИ упоминаются два конкретных события, произошедших уже в XXI веке.

О первом из них в декабре 2003 года рассказал сам Ливанов:

”…В сентябре приехала мощная делегация из 20 человек, которая включала в себя семерых англичан во главе с председателем Международного клуба Конан Дойля, трёх немцев и десять японцев. Мне был вручён диплом Международного общества как лучшему Шерлоку Холмсу”.

Этот эпизод (с дипломом ”лучшему Шерлоку Холмсу всех времён и народов”) упоминается также на посвящённом сериалу сайте, в выпуске журнала ”Искусство кино” и многих других источниках.

Не менее важное и торжественное событие состоялось три года спустя: в 2006 году Василий Ливанов был удостоен ордена Британской империи. Вот что сказал об этом случае актёр в 2015 году в интервью телеканалу Life:

”Во-первых, я считаю, что то, что Её Величество королева Великобритании Елизавета II наградила меня орденом Британской империи… я это воспринимаю прежде всего как признание нашей русской национальной актёрской школы, потому что в указе королевском написано, что она меня награждает как лучшего Шерлока Холмса в мировом кинематографе”.

Год спустя, выступая на Первом канале в программе ”Наедине со всеми”, Василий Борисович повторил свою мысль о содержании указа, добавив, что ”орден вручается только через посольства, и в мировом кинематографе этим орденом награждены Стивен Спилберг, Элизабет Тейлор и ваш покорный слуга”.

Безусловно, диплом или указ, если их описания приведены корректно, стали бы доказательством справедливости рассматриваемого утверждения. Но давайте детальнее рассмотрим имеющуюся о них информацию.

Узнать подробнее о первом случае, с дипломом, нам поможет эссе Василия Ливанова ”Наш друг Шерлок Холмс”. В нём Василий Борисович цитирует репортаж из московской газеты ”Слово”:

”Фойе гостиницы "Космос"… В пёстрой снующей толпе выделялась одна группа иностранных туристов. Её просто нельзя было ни с кем спутать. Державшиеся наособь люди: мужчины и женщины, европейцы и японцы — красовались в клетчатых каскетках а-ля Шерлок Холмс на головах, у некоторых во рту были трубки. В Москву приехали члены общества поклонников и почитателей Шерлока Холмса. Специально для того, чтобы встретиться с народным артистом России Василием Ливановым, исполнителем главной роли в популярнейшем советском сериале 80-х годов. Который, кстати, не сходит с наших телеэкранов вот уже без малого четверть века. Возгласы, приветствия, представления, вспышки теле- и фотокамер… Группу привёз в Россию президент английского общества любителей Шерлока Холмса Филип Уэллер. Неудивительно, что группа поклонников всемирно известного детектива приехала в Россию на встречу именно с Ливановым — экранизация произведений о Холмсе режиссёра Масленникова считается одной из лучших в мире, а ливановское воплощение Холмса объявлено эталонным. <…> Гости вручили Василию Борисовичу Ливанову диплом, который удостоверяет, что отныне популярнейший русский актёр является почётным членом общества почитателей Шерлока Холмса”.

Стоп. ”Почётный член общества почитателей Шерлока Холмса” — это совсем не ”лучший Шерлок Холмс всех времён”. Как же на самом деле выглядел этот диплом? Изучение биографии вышеупомянутого Филипа Уэллера подтверждает, что он был председателем одного из шерлокианских обществ, а именно — The Baskerville Hounds, а также членом около полусотни других тематических сообществ. После недолгих поисков находим и фотографию самого диплома, а также Василия Борисовича с ним.

Здесь довольно однозначно указано, что Василий Ливанов был избран почётным членом общества The Baskerville Hounds и не более того. Подобную формулировку подтверждает и бюллетень Лондонского общества Шерлока Холмса от ноября 2003 года. Таким образом, событие 2003 года не соответствует заявленному утверждению.

Теперь обратимся к вручению ордена Британской империи. Конечно, оно имело место — об этом говорят не только многочисленные фотографии

Факт награждения подтверждает и открытая информация из архивов британского правительства. Вот только официальное описание причины очень короткое: For service to the theatre and performing arts (”За заслуги перед театром и исполнительским искусством”).

Ситуацию несколько проясняет уже знакомый нам бюллетень Лондонского общества Шерлока Холмса, на этот раз от апреля 2006 года. В нём Алан Туми из Церемониального секретариата при кабинете министров Соединённого Королевства уточняет, что Василий Ливанов получил Почётный орден Британской империи. ”Поскольку почётные награды не попадают в публикуемые раз в полгода списки награждений, не публикуются и цитаты, связанные с ними. Однако я могу сказать вам, что господин Ливанов был удостоен этой чести за своё изображение Шерлока Холмса в советском телесериале 1979–1986 годов”, — добавляет он. Там же, со ссылкой на Филипа Уэллера, говорится, что на награду Ливанова номинировал британский посол (в 2006 году эту должность занимал Энтони Брентон).

Летом того же года в британском посольстве в Москве состоялась и церемония награждения. Орден вручал посол Брентон (а вовсе не лично королева, как утверждал телеканал ”Звезда”). Первый канал сделал репортаж об этом событии, включив в него следующее утверждение: ”Самый лучший Шерлок Холмс Британской империи живёт в России. Королева Елизавета II пожаловала актёру Василию Ливанову орден Британской империи за создание самого верного образа легендарного сыщика”. Масло в огонь подлил и сам Брентон, который заявил журналистам на русском языке: ”Он прекрасно стал Шерлоком Холмсом, может быть, лучше английских актёров”. А журналисты ”Первого” добавили: ”С этим мнением абсолютно согласна королева Елизавета. И не только она. Самый лучший Шерлок Холмс — советский. Такой вердикт вынесли англичане ещё 1982 году, когда фильм с Василием Ливановым в главной роли впервые транслировали по каналу BBC. Все — от премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер до простого лондонского булочника — приняли тот образ старой доброй Англии, который создали в фильме режиссёр Игорь Масленников и актёры Василий Ливанов и Виталий Соломин”.

Возможно, именно этот репортаж центрального телеканала породил вторую волну всеобщей веры в ”признанного англичанами лучшим Холмсом” Ливанова. Однако, если вчитаться в сухие факты, имеем следующее.

1) Ни в одном письменном британском источнике не говорится о ”лучшем Холмсе” в контексте почётного ордена.

2) Посол Брентон с определённой долей допущения (возможно, сообразно моменту, а возможно, высказывая личное мнение) говорит, что Ливанов сыграл ”может быть, лучше английских актёров”.

Однозначность мог бы привнести текст указа, о котором любит рассказывать Василий Борисович. В одном из репортажей Ливанов показал эту бумагу. Изображение довольно нечёткое, и разобрать текст сложно. Однако мы можем взглянуть на текст аналогичного указа в отношении британского и российского социолога Теодора Шанина и убедиться, что он стандартен.

Судя по контурам, различаться могут максимум несколько слов в тексте указа — по большей части там, где называется конкретный вид ордена Британской империи. А в остальном это ”от кого”, ”кому” и ”что вручается”. Никакого описания заслуг там нет.

Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что подписанный королевой Елизаветой II указ никоим образом не затрагивает вопроса ”лучшего Шерлока Холмса”. Так что и вторая официальная бумага не соответствует заявленному утверждению. К сожалению, в обоих случаях слова Василия Борисовича противоречат фактам.

И напоследок немного о признании со стороны других англичан. Сам Ливанов рассказывает о восторженном отношении к сериалу премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, а также пожилой дочери Артура Конан Дойла — Джейн. Правда, в том интервью актёр не утверждает, что его вариант образа героя признали лучшим. Зато это делает со ссылкой на газету Daily Mail режиссёр сериала Игорь Масленников. Однако, вопреки его словам, в упомянутой статье нет ничего ни о Тэтчер, ни о первенстве.

В 2003 году вышла книга британца Алана Барнса ”Шерлок Холмс на экране”, в которой он собрал и обобщил информацию обо всех известных экранизациях детективов Конан Дойла. В ней интересна не только фраза ”пару Ливанова и покойного Виталия Соломина следует включить в галерею лучших исполнителей Холмса / Ватсона”, но и следующий фрагмент:

”Сам Ливанов не сомневается в том, что знает секрет успеха телесериала. В интервью русскому журналу, данном в 2000 году, он сказал: "Рассказы Конан Дойля экранизировали до нас множество раз. Но, насколько я понимаю, именно наши герои оказались самыми человечными и убедительными". Далее он заявляет: "Возможно, именно поэтому британцы признали наш фильм лучшей европейской экранизацией". Пока нет, не признали. Но со временем — кто знает”.

В 2015 году авторитетное издание The Telegraph опубликовало свою версию 20 лучших воплощений Шерлока Холмса. Ливанова в этом списке просто нет. При этом, как ни странно, в аналогичном рейтинге докторов Ватсонов второе место занял… партнёр Ливанова по сериалу Виталий Соломин. Это говорит о том, что советский сериал всё-таки во внимание принимался, однако Соломиным британцы восхищаются сильнее.

В 2019 году опрос прошёл уже на сайте известного британского журнала Radio Times. Конечно, никто не контролировал национальность голосовавших, однако Василий Ливанов занял в этом рейтинге вполне почётное восьмое место. А в 2020 году Лондонское общество Шерлока Холмса заочно поздравило Василия Борисовича с 85-летием, назвав его ”одним из лучших” Холмсов кинематографа. Портрет Василия Ливанова украшает сувенирную лавку официального музея Шерлока Холмса в Лондоне и монеты формально подчинённых Елизавете II островов Кука.

Тем не менее широко распространённое утверждение о том, что Василий Ливанов был признан самими англичанами лучшим Шерлоком Холмсом всех времён и народов, основано на недостоверных источниках.

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