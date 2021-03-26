"Нарва Юнайтед" неудачно начала плей-офф чемпионата Эстонии

Ранее соперники уже дважды встречались между собой. Поединок первого круга завершился на площадке "Равенса" вничью - 2:2. Ответный матч в Нарве неожиданно выиграли тартусцы - 2:1.

"Равенс" выиграл и первый полуфинальный поединок. По ходу встречи нарвитяне все время вынуждены были догонять соперника. В составе тартусцев дважды отличился Юхан Кондике, оформивший дубль.

Полуфинальные серии чемпионата Эстонии по футзалу проводятся до двух побед. Повторный матч состоится 28 марта.

В другой полуфинальной паре будут выяснять отношения действующий чемпион виймсиский "СМС Раха" и таллиннский "Космос" - первый матч между ними состоится 27 марта.