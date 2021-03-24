Щербакова выиграла короткую программу, Кийбус пробилась в финал(2)
Чемпионка Эстонии завершала выступление предпоследней группы участниц. На лед 18-летняя фигуристка вышла спустя полчаса после разминки.
Не самый лучший прокат чемпионки Эстонии
Прокат Кийбус в Стокгольме удачным не назовешь. Из трех прыжковых элементов подопечная Анны Леванди безошибочно выполнила лишь тройной лутц - два других элемента были исполнены с помарками, но набранной суммы баллов вполне хватило чтобы пробиться в финал - 59,65.
Для сравнения: личный рекорд кейлаской фигуристки в короткой программе (он был установлен минувшей осенью в Будапеште) значительно выше - 65,37.
Щербакова опередила Кихиру и Туктамышеву
В короткой программе лучший результат показала 16-летняя Щербакова - 81,00. Свой личный рекорд подопечная Этери Тутберидзе улуч шила почти на три балла.
Следом за Щербаковой в судейском протоколе расположились японка Рика Кихира - 79,08. Тройку лидеров замыкает самая именитая одиночница нынешнего чемпионата мира Елизавета Туктамышева - 78,86. Подопечная Алексея Мишина выиграла золото чемпионата мира в 2015 году, но с тех пор на топ-турнирах российская фигуристка не выступала.
Неудачно выступила в короткой программе третья представительница российского фигурного катания Александра Трусова. Подопечная Евгения Плющенко сорвала каскад и заняла лишь 12-е место. Трусова проиграла Щербаковой в короткой программе 16 баллов.
Произвольную программу - в ней выступят 24 фигуристки - одиночницы будут исполнять в Стокгольме 26 марта.
Помимо медалей, на мировом первенстве в шведской столице проходит основной отбор на Олимпиаду-2022, которая запланирована в Пекине.
Чемпионат мира - женщины (короткая программа)
1. Анна Щербакова (Россия) – 81,00
2. Рика Кихира (Япония) – 79,08
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86
4. Карен Чен (США) – 74,40
5. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 73,63
6. Каори Сакамото (Япония) – 70,38
7. Брэди Теннелл (США) – 69,87
8. Хэ Ин Ли (Корея) – 68,94
9. Маделин Скиза (Канада) – 68,77
10. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,28
11. Ольга Микутина (Австрия) – 67,18
12. Александра Трусова (Россия) – 64,82
13. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,11...
16. Сатоко Мияхара (Япония) – 59,99...
19. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 59,65
20. Николь Шотт (Германия) – 59,09...
24. Линдсэй Ван Цундерт (Нидерланды) - 57,72