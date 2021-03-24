Щербакова выиграла короткую программу, Кийбус пробилась в финал

Чемпионка Эстонии завершала выступление предпоследней группы участниц. На лед 18-летняя фигуристка вышла спустя полчаса после разминки.

Не самый лучший прокат чемпионки Эстонии

Прокат Кийбус в Стокгольме удачным не назовешь. Из трех прыжковых элементов подопечная Анны Леванди безошибочно выполнила лишь тройной лутц - два других элемента были исполнены с помарками, но набранной суммы баллов вполне хватило чтобы пробиться в финал - 59,65.

Для сравнения: личный рекорд кейлаской фигуристки в короткой программе (он был установлен минувшей осенью в Будапеште) значительно выше - 65,37.

Щербакова опередила Кихиру и Туктамышеву

В короткой программе лучший результат показала 16-летняя Щербакова - 81,00. Свой личный рекорд подопечная Этери Тутберидзе улуч шила почти на три балла.

Следом за Щербаковой в судейском протоколе расположились японка Рика Кихира - 79,08. Тройку лидеров замыкает самая именитая одиночница нынешнего чемпионата мира Елизавета Туктамышева - 78,86. Подопечная Алексея Мишина выиграла золото чемпионата мира в 2015 году, но с тех пор на топ-турнирах российская фигуристка не выступала.

Неудачно выступила в короткой программе третья представительница российского фигурного катания Александра Трусова. Подопечная Евгения Плющенко сорвала каскад и заняла лишь 12-е место. Трусова проиграла Щербаковой в короткой программе 16 баллов.

Произвольную программу - в ней выступят 24 фигуристки - одиночницы будут исполнять в Стокгольме 26 марта.

Помимо медалей, на мировом первенстве в шведской столице проходит основной отбор на Олимпиаду-2022, которая запланирована в Пекине.

Чемпионат мира - женщины (короткая программа)

1. Анна Щербакова (Россия) – 81,00

2. Рика Кихира (Япония) – 79,08

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86

4. Карен Чен (США) – 74,40

5. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 73,63

6. Каори Сакамото (Япония) – 70,38

7. Брэди Теннелл (США) – 69,87

8. Хэ Ин Ли (Корея) – 68,94

9. Маделин Скиза (Канада) – 68,77

10. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,28

11. Ольга Микутина (Австрия) – 67,18