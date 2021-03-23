Демограф из Перми: Россия скрывает настоящее количество смертей от COVID-19

”Я даже не пытаюсь смотреть на эти цифры”, — говорит демограф Алексей Ракша. Он утверждает, что ежедневная статистика по России, чтобы общая картина смотрелась выгоднее, была ”выровнена, округлена и занижена”.

Избыточная смертность в Перми: 5683 В 2020 году: 40 123; В 2019 году: 34 440

Избыточная смертность в Москве: 28 233 человека. В 2020 году: 149 281; в 2019 году: 121 048

Между тем городское правительство за всю пандемию насчитало только 1869 человек.

По данным Росстата, во время осеннего всплеска коронавируса в Перми от COVID-19 умерло 2388 человек. Однако, согласно тому же источнику, данные об избыточной смертности в Перми — о количестве людей, умерших сверх ожидаемой нормы, — вдвое превысили указанную за четыре месяца цифру.

”Думаю, его могли спасти”, — говорит зять погибшего Виктор Моржин, вспоминая, как Валерий любил водить внуков на соревнования по тхэквондо и хип-хопу. — Похоже, служба здравоохранения и власти просто оказались не готовы к обслуживанию такого количества пациентов”.

В последнем посте перед смертью Гилёв написал, что наконец-то попал в больницу, но чувствует себя ”очень плохо”.

В сентябре работник охраны пермского телеканала Валерий Гилёв почувствовал классические симптомы COVID-19. Он начал вести что-то вроде дневника в социальной сети, описывая свои тщетные попытки вызвать скорую помощь. Медики не приехали ни разу.

За прошедший год вирус, с которым борется команда врачей, стал хорошо знакомым, но подобная тщательная подготовка не позволяет забыть о риске: прошлой осенью, распространившись из Москвы в регионы, COVID-19 особенно сильно ударил по Перми, резко возросло количество заболевших и умерших.

За месяцы практики медики Пермской областной больницы идеально отточили процесс подготовки к дежурству в ковидном отделении: быстро облачиться в одноразовые защитные костюмы, убедиться, что пластиковые маски тесно прижаты к лицу, приклеить к запястьям две пары резиновых перчаток — с последним помогает справиться один из коллег.

Однако официальные лица продолжают это отрицать.

Алексей проработал в Росстате в течение шести лет, но прошлым летом был вынужден уйти из-за того, что, по его признанию, слишком много и громко говорил о COVID-19. Но он отмечает, что цифры Росстата имеют решающее значение для оценки истинного течения пандемии, и, подобно многим экспертам, Ракша в качестве самого наглядного показателя использует избыточную смертность.

”Хорошим сценарием можно будет считать тот, при котором в России показатель избыточной смертности остановится на 500 000 человек”, — утверждает внештатный ныне демограф. По его подсчётам в настоящее время число умерших составляет 450 000 человек — огромная цифра по сравнению с официально зарегистрированными 94 267 случаями, отчёт о которых опубликовала в пятницу штаб-квартира COVID-19 в России.

Однако даже это меньшее число редко упоминается официальными лицами.

”В пандемию стоит выбор между экономикой и жизнями людей, в основном жизнями пожилых людей”, — так видит Алексей решения правительства. — Российское государство выбрало экономику. Никто в этом не признаётся, но это очевидно”.

Правительство не вводит локдаун, чтобы не платить людям



Большинство ограничений, вызванных COVID-19, по всей стране были сняты в июне отчасти и для того, чтобы провести референдум, который позволил бы Владимиру Путину остаться у власти. Негативные последствия этого решения легли на плечи пермской системы здравоохранения уже осенью.

В начале октября медбрат Артём Борискин выложил в интернет видео, в котором были запечатлены очереди карет скорой помощи.

Он вспоминает, что приходилось оставлять больных дома, потому что в больницах для них не было места. По его словам, когда бригады скорой помощи сами заразились ковидом, пациентам приходилось ждать врачей ”от двух до 20 часов”, иногда даже по нескольку дней.